Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés

Cristina Álvarez ha asumido la presidencia de El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces con el objetivo de impulsar el desarrollo de los negocios del grupo y reforzar la inversión, que en el nuevo ejercicio 2026-2027 alcanzará los 650 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

El relevo se produce tras la aprobación por unanimidad del consejo de administración de El Corte Inglés y del Patronato de la Fundación Ramón Areces. Álvarez sustituye en ambos cargos a su hermana, Marta Álvarez, en un proceso que el grupo ya calificó el pasado mes de noviembre como ordenado, estable y de continuidad.

Prioridades de inversión del grupo

La nueva presidenta ha explicado que la inversión prevista para el próximo ejercicio se destinará principalmente a la remodelación de las tiendas, al crecimiento de las capacidades tecnológicas y logísticas y a la expansión de los distintos negocios del grupo. Estas líneas se enmarcan en el Plan Estratégico aprobado por el consejo de administración y actualmente en ejecución.

Cristina Álvarez ha subrayado su voluntad de contribuir al crecimiento del grupo en esta nueva etapa, manteniendo el foco en la inversión como palanca para reforzar la actividad y la competitividad de El Corte Inglés en los distintos ámbitos en los que opera.

Funciones y responsabilidades actuales

Marta Álvarez deja la presidencia tras seis años en el cargo, una decisión que, según precisó entonces la empresa, fue personal y voluntaria. No obstante, continuará vinculada a la compañía como miembro del consejo de administración y de la Comisión de Seguimiento.

Además de asumir la presidencia, Cristina Álvarez mantiene su cargo al frente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Desde este jueves preside también la Comisión de Seguimiento, órgano encargado de la supervisión del Plan Estratégico aprobado por el consejo y de su ejecución por los directores generales, Santiago Bau y Rafael Díaz Yeregui.

Estas responsabilidades refuerzan su papel en el control y seguimiento de la estrategia del grupo, así como en la evaluación del equipo directivo en una etapa marcada por recientes cambios en la cúpula ejecutiva.

Trayectoria en El Corte Inglés

Cristina Álvarez se incorporó a El Corte Inglés en 1992 y ha desarrollado su carrera profesional en el grupo durante más de 30 años. En su primer mensaje tras asumir la presidencia, ha manifestado su "más sincero compromiso e implicación" con la compañía, destacando el "orgullo de pertenecer a El Corte Inglés", una empresa a la que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional.

Con motivo del anuncio del relevo, Álvarez agradeció el "magnífico trabajo" realizado por su hermana Marta durante su etapa como presidenta y aseguró que desempeñará sus nuevas funciones con "humildad", defendiendo los intereses de accionistas, empleados y clientes.