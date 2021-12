La Comunidad de Madrid estudia cómo debe ser la vuelta al colegio tras las vacaciones de Navidad. Así lo ha confirmado este miércoles la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance del año.

No obstante, en ningún caso el Ejecutivo regional se plantea dejar a los niños en casa sino que se barajan dos escenarios: uno en el que la vuelta se realice con total normalidad, eso sí, con vacunación y test para los más pequeños; el otro escenario es el de la semipresencialidad donde los estudiantes "más mayores" (3º y 4º de la ESO y Bachillerato) puedan alternarse para acudir a las aulas.

En cualquier caso, es una decisión que comunicará la consejería de Educación la semana que viene pues la situación del covid es variante y desde la Comunidad de Madrid prefieren apurar al máximo para tomar una decisión con el menor margen de error posible.

"La vuelta al colegio es algo que estamos ahora mismo tratando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Queremos ver cómo evoluciona la pandemia durante estas semanas hasta que se experimente la caída en picado de los contagios y, por eso, lo que solemos hacer es tomar decisiones con pocos días de antelación para hacerlo de manera certera y no causar daños mayores", avanzó Ayuso.

La presidenta madrileña también adelantó que están "estudiando la posibilidad de que se pueda hacer un refuerzo de vacunación y de test de antígenos entre los niños, sobre todo, entre los más pequeños. Y para eso hace falta, por un lado, que los padres llevan a los hijos a vacunar y, por otro lado, que el Gobierno nos suministre más vacunas para asegurarnos de que todas las familias pueden acceder a ella".

Suspendidas las macrofiestas

Lo que sí se suspenden definitivamente son las macrofiestas que iban a celebrarse en la región durante la Nochevieja. En algunos casos "porque sus promotores han desistido" de celebrarlas y en otros porque los organizadores de las mismas no contaban "con planes de contingencia covid", aseguró Ayuso. No así las cabalgatas de Reyes o las campanadas en la Puerta del Sol. "No habría que equiparar una macrofiesta en una discoteca" con eventos "al aire libre con mascarilla".

De esta manera, la presidenta madrileña desactiva las críticas que desde la izquierda le habían dedicado. Por ejemplo el líder de Más País, Íñigo Errejón, había afirmado en Twitter: "Macrofiestas abiertas y colegios cerrados". Ninguna de las dos afirmaciones es cierta.

Macrofiestas abiertas y colegios cerrados. pic.twitter.com/tiusRv3uhV — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 29, 2021

Fabrik y La Cubierta de Leganés las mantienen

No obstante, la discoteca Fabrik, situada en el término municipal de Humanes de Madrid, y los organizadores de Wan New Years Old en la plaza de toros de La Cubierta, en Leganés, mantienen su previsión de llevar a cabo sus respectivas macrofiestas programadas para esta Nochevieja y para los días 1 y 2 de enero.

Pese a las afirmaciones de Ayuso, fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior han aclarado a Efe que solo se refiere a aquellas que precisaban de autorización especial por parte del Gobierno regional. "La Comunidad de Madrid solo tiene que autorizar aquellas fiestas en espacios no habilitados para una actividad comercial o de ocio", insisten estas fuentes, que explican que el resto de locales y recintos de ocio, que cuentan con su propia licencia de actividad, deberá acogerse a la normativa vigente, tanto legal como sanitaria.

Desde la consejería recalcan que, en el caso de solicitar una autorización especial, el espacio habilitado para el evento necesitará contar, entre otras cosas, con un seguro de responsabilidad civil, con un plan de evacuación y de emergencia y con un plan de contingencia frente a la covid-19.

De esta manera, el Gobierno regional ha optado finalmente por rechazar la autorización para cuatro de las macrofiestas que lo habían solicitado para esta Nochevieja, fundamentalmente porque "han presentado documentación fuera de plazo" o porque administrativamente "les faltaba algún trámite".

La quinta de estas macrofiestas que había solicitado autorización, una fiesta en un gimnasio municipal de Guadalix de la Sierra para 500 personas, "sí que estaba autorizada", añaden desde la consejería, aunque finalmente el Ayuntamiento ha decidido cancelar dicho evento por "prudencia".

Por estos motivos, y tras las declaraciones de la presidenta regional, desde la discoteca Fabrik han querido aclarar que las macrofiestas programadas para esta Nochevieja y para los días 1 y 2 de enero siguen según lo previsto, ya que al ser un espacio con licencia habitual no precisan de autorización especial. "Esta autorización hace referencia a las licencias especiales para Nochevieja, no para los locales que ya tienen esta licencia para el desarrollo de su actividad habitual. Habrá eventos este fin de semana en Fabrik", han anunciado en sus redes sociales.