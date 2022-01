Ayuso, sobre la prostitución de menores: Mónica García ya ha sentenciado a Dancausa

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar explicaciones sobre las menores prostituidas en Madrid por una red de proxenetas que fue desmantelada en noviembre de 2021.

Como ya señaló hace unos días en la cadena SER, Ayuso ha explicado que todos los días se está conociendo información nueva sobre el caso y ha dejado claro que el día 3 de febrero, cuando se inicie el período de sesiones, la consejera de Familia, Juventudes y Políticas Sociales, Concepción Dancausa expondrá toda la información que conoce la Comunidad en Pleno y los grupos parlamentarios harán sus aportaciones.

En su opinión es un tema "ya no solo muy delicado" sino que implica "una maraña enorme de legislación de protección del menor, en una situación que, además, ni la propia Policía, en ocasiones, conoce la situación de muchas de estas menores", ha dicho.

Ayuso ha recordado que "cuando una menor está en un régimen de tutelaje no está en un régimen de aislamiento sino que salen todos los días y tienen total libertad para estar donde quieran". De hecho, ha señalado que la propia Policía esta semana señalaba "que en algunas ocasiones se escapan de su propia vigilancia".

Además, y abundando en las diferencias con los casos que han sucedido en otras CCAA, en Madrid el problema se ha producido "fuera de las instalaciones de la Comunidad de Madrid, fuera del trabajo que realizan los funcionarios y todo el personal de las mismas, y por eso vamos a conocer qué está pasando. No es lo mismo una situación sistemática que se está dando, como ha ocurrido en otros lugares, de 150 casos anuales y a manos de profesionales de esos centros, o casos aislados fuera", ha indicado. "Policía, Fiscalía y jueces están siendo muy cautos", ha dicho, porque la situación es más compleja de lo que parecía cuando se desmanteló la red.

Como ya señalamos en Libertad Digital, el caso de Madrid presenta claras diferencias con lo ocurrido en otras CCAA, concretamente Valencia y Baleares: Madrid se quiere personar en el caso como acusación particular; Madrid presentó denuncias antes de que estallase el escándalo y pidió en octubre de 2021 a la Fiscalía la privación de salida del centro de una de las menores liberadas de la trama desmantelada; la captación de las menores se hacía fuera de los centros y por personas ajenas a los mismos y, por último, el tratamiento mediático ha sido completamente distinto.

Comisión de investigación

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado que se ponga en marcha una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre las menores y ha criticado que Más Madrid haya sentenciado ya a la consejera Dancausa antes de que haya podido dar explicaciones.

"Las comisiones de investigación cuando son oportunas, bienvenidas sean, pero si son solo para confundir más que para ayudar, no benefician". Ayuso considera que "es pronto para hablar de ello" y que no sirve "para nada en este caso". "Creo que no sirve porque da poca luz", ha reiterado a continuación.

La dirigente regional cree que "el Parlamento en algunas ocasiones" no busca investigar sino que quiere "condenar". En este punto, ha puesto el foco en que ayer la portavoz de Más Madrid, Mónica García, no había entrado a la reunión que mantuvieron "y ya tenía claro que habían sentenciado a la propia consejera". Prueba de que es así es que este partido registrará este miércoles la reprobación de Dancausa.

"¿Para qué quieres una comisión de investigación si ya sabes los resultados? Tenemos la culpa en la Comunidad de Madrid, somos responsables y todo el mundo se tendría que ir a su casa. Esa comisión sirve para eso", ha ironizado.