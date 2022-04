El pasado miércoles Mónica García acusaba al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, de haberse beneficiado de un contrato a dedo realizado con "un ayuntamiento de una imputada por corrupción del PP" y adjuntaba un vídeo hablando de este hecho.

Poco después borró el tuit, pero este jueves el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, se lo recordó. "Hoy la señora de Mas Madrid ha acusado a la presidenta de robar y esta semana la señora García vinculaba a la presidenta con un contrato en Arroyomolinos con una alcaldesa del PP (Ana Millán)". Y lo hizo "cuando en el 2027 ni la presidenta era presidenta ni la alcaldesa era alcaldesa".

Serrano preguntó: "¿Se ha disculpado (la portavoz de Más Madrid)? No". Y a continuación mostró el comentario de García en Twitter. "Mire, he encontrado un tuit que se le perdió, lo que no soy capaz de encontrar es su vergüenza", le espetó.

En Twitter el propio Serrano contestó a García que "está muy bien borrar un vídeo cuando se ha mentido", puesto que se trataba de "un contrato de 2017" cuando al frente de la corporación de ese consistorio se encontraba un "gobierno del PSOE con Ciudadanos", pero para el portavoz popular "lo más honesto" hubiera sido "hacerse otro vídeo reconociendo la mentira y disculpándose".