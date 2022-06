Bendodo defiende que Ayuso y Moreno son "lo mismo" aunque puedan "sonar distinto" como los estilos de Springsteen

"Pueden sonar distinto, pero en esencia son exactamente lo mismo". Ésa es la "fórmula del éxito". Así se ha referido este lunes el coordinador general del PP, Elías Bendodo, a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en un desayuno informativo en Madrid.

El número tres del PP, que presentaba en una conferencia al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, respondía así a las críticas de la izquierda que tratan de separar "por su estilo" a los dos presidentes autonómicos del PP.

Para ejemplificar su reflexión sobre Ayuso y Moreno, Bendodo se ha referido a Bruce Springsteen, un "icono capaz de crear Born in the USA y también Streets of Philadelfhia". "Y nadie discute que es el mismo Bruce Springsteen, el mismo artista es capaz de crear dos himnos, dos números uno, con matices diferentes, pero todo el mundo reconoce a ambos en Bruce", ha afirmado ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ha asistido a ese encuentro.

Bendodo también ha puesto como ejemplo lo que ocurre en el Atlético de Madrid, porque "no es lo mismo Joao Félix que Oblak", dos jugadores con "características distintas" pero que representan "en esencia los valores" de ese club.

La división en el Gobierno

Por otro lado, en clave nacional, Bendodo también se ha referido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que "más pronto que tarde", ha dicho, tendrá que sacar a España de la crisis económica porque Pedro Sánchez "cuando uno se mete en la trinchera, ya no sale de ella".

Tras ello, ha incidido en las diferencias que existen dentro del Ejecutivo: "Uno se puede defender un tiempo del fuego del contrario, pero del fuego amigo no sales vivo, te acaba devorando. Y eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez, ha entrado en la trinchera, tiene el fuego contrario del que defenderse, pero tiene el fuego amigo en contra, su propio Gobierno. De ahí es muy difícil que salga", ha avisado. Además, ha afirmado que "si no puedes salir a la calle, como le pasa al presidente Sánchez, no puedes pretender que luego te voten".