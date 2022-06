Feijóo señala que "el Gobierno acierta cuando copia las medidas del PP" pero debe ir "más allá"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado esta tarde en dos mensajes en Twitter que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, copia las medidas del PP en el nuevo paquete anticrisis, y lo relaciona con el "varapalo" de las elecciones de Andalucía del pasado 19-J.

En un primer mensaje, Feijóo ha destacado que "el Gobierno acierta al copiar las medidas del Partido Popular en el Consejo de Ministros para bajar el IVA de la luz y ayudar a los vulnerables", pero, en su opinión, "se equivoca en no ir más allá".

Con ese "ir más allá" el presidente popular se refiere a ajustar el IRPF a rentas medias y bajas, reducir el gasto del Gobierno "más caro de la historia" y trabajar para suspender el impuesto de hidrocarburos y que "baje así el precio de la gasolina tal y como propusimos".

El Gobierno debe ajustar el IRPF a rentas medias y bajas al estar recaudando más, reducir el gasto del Gobierno más caro de la historia y trabajar para suspender el impuesto de hidrocarburos y que baje así el precio de la gasolina tal y como propusimos.

📘 https://t.co/FQYYLPxC2X — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 25, 2022

Y adjunta el Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España donde se recogen las propuestas del PP para hacer frente a esta crisis.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar las medidas anticrisis. Tras el mismo, ha comparecido para anunciar un plan de 9.000 millones y un 'impuestazo' a los "beneficios de las energéticas".

Contra los poderosos

Además, ha aprovechado para quejarse de la existencia de "determinados poderes" que quieren quebrar a este Gobierno a través de "terminales mediáticas y políticas".

El presidente Sánchez ha asegurado que "este no es un Gobierno cómodo" para los poderosos. "Gobernamos para la clase media y baja de este país, sabemos que eso molesta a determinados poderes", ha dicho. "Llevamos cuatro años. No no nos van a quebrar", ha añadido recuperando su tono más populista y advirtiendo a todos aquellos que le dan por muerto, informa Rubén Fernández en Libertad Digital.