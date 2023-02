La portavoz de Vox comenzó su intervención ante los medios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de los martes denunciando que la Asamblea de Madrid censura a su grupo parlamentario. Lo hizo después de que la Mesa de la Cámara madrileña haya rechazado una pregunta en relación con los datos sobre la hormonación de niños.

"Es espectacular la arbitrariedad de la Asamblea de Madrid al servicio del Gobierno justo antes de las elecciones", lamentó Rocío Monasterio. "Es que es increíble: nos han rechazo ya 767 preguntas en las que simplemente venimos a pedir datos que tienen que ver con el control de la Comunidad de Madrid".

A continuación, la portavoz de Vox se quejó de que cuando pregunta por esos datos - como la semana pasada cuando quiso saber el número de personas sin residencia legal en España que tienen tarjeta sanitaria-, Isabel Díaz Ayuso le conteste con un "no tiene usted corazón". "Igual que la semana" anterior, en el Pleno, "que también preguntábamos por otro tema de datos y me han contestado con que ‘es que, usted, habla de los chats de madres’, ridiculizándonos a las madres". Así, dijo, "lo que no puede ser es que cada vez que Vox pide datos nos ataquen, nos insulten, nos digan que ‘usted con los chats de madres’, ‘que usted no tiene corazón’, ‘que usted es una xenófoba y estos son tan españoles como Abascal’ cuando preguntamos sobre las bandas latinas en Madrid".

Los "chats de madres" hacen referencia a la contestación que la presidenta madrileña dio a Monasterio durante la sesión de control de hace dos semanas. "Me pregunta cómo evitar el adoctrinamiento de niños y jóvenes: pues hombre, en sus domicilios, en sus entornos o a través de los móviles es difícil", le explicó la jefa del Ejecutivo regional a la vez que añadió que su responsabilidad se circunscribe a los centros educativos y, "desde luego, no haciendo de la anécdota categoría según la circunstancia que se dé, el chat de madres del día ni tampoco intentando decirle a cada profesor en cada momento cómo hay que hacer las cosas porque entonces lo único que haremos será un profundo disparate".

Estas acusaciones de la portavoz de Vox tuvieron respuesta por parte de los populares. Pedro Muñoz Abrines quiso "dejar constancia" de su "sorpresa". "Se ha quejado por un supuesto veto de la Mesa a sus iniciativas. Estamos siempre en la misma discusión acerca de quién tiene la responsabilidad: quien, como hace la Mesa, vela por el correcto cumplimiento del reglamento o quien no sabe hacer sus iniciativas".

Y es que el portavoz del PP explicó que lo que "ha hecho la Mesa simplemente" es pedirle que "aclare a qué se refiere porque el literal de la pregunta genera mucha confusión". Hablar de hormonación en general no se ajusta al sentido de su pregunta. "Sospechamos por dónde quieren ir, pero si quieren preguntar por la hormonación en los procesos trans que lo diga claramente porque, claro, ¿hormonación a qué se refiere? ¿a la hormonación que se da a los menores, por ejemplo, en tratamientos para el crecimiento?, preguntó.

Por otro lado, Monasterio volvió a referirse a las "justas reivindicaciones de los sanitarios", problemas que consideró urgente solucionar "por el bien de los madrileños y de los profesionales", como los contratos precarios de un mes y los salarios bajos. Y señaló que, a su juicio, tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como la izquierda politizan la sanidad. Afeó a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que se erija en "representante de los médicos y politice un tema tan serio".