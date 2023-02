Rochy RD, el rapero de los Trinitarios que pone en alerta a Madrid

Un nuevo concierto de Rochy RD en Madrid ha desatado todas las alarmas. La violencia acompaña a la música de Aderly Ramírez, conocido como ‘el rapero de los Trinitarios’. Los seguidores del artista dominicano -de 30 años- son fundamentalmente miembros y correligionarios de la mencionada banda latina, que -junto a los Dominican Don't Play (DDP)- ha arrebatado el liderazgo a los históricos Netas y Latin King.

El último evento del rapero en la región -el pasado mes de octubre, en Fuenlabrada- acabó en tragedia. Un joven de 21 años murió y otros tres resultaron heridos en un tiroteo entre pandilleros, aunque la víctima mortal no se ha incluido en el cómputo de las personas fallecidas en 2022 en enfrentamientos entre "bandas juveniles" -como la izquierda se empeña en llamarlas- en la Comunidad de Madrid (cinco, según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno).

El año pasado convocó a sus seguidores en otro concierto en Tenerife que también acabó en trifulca. Mientras él cantaba sobre el escenario, abajo sus seguidores se peleaban a puñetazos y botellazos. Una auténtica batalla campal que terminó con varias personas heridas y otras tantas detenidas. Es la estela que deja el artista dominicano cada vez que actúa, y se tema que este miércoles la historia se vuelva a repetir.

La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo de seguridad especial con motivo del recital que Rochy RD ofrece en la discoteca Oh My Club, en el distrito de Tetuán. Un concierto muy exclusivo a tenor del precio de las entradas, que oscilan entre los 200 y los 1.500 euros. Los agentes harán especial hincapié en que no lleguen jóvenes armados al establecimiento. Realizarán controles y cacheos en la zona, especialmente en las salidas de las bocas de metro cercanas.

La trayectoria de Rochy RD

Aderly Ramírez nació el 25 de septiembre de 1992 en Boca Chica, República Dominicana. Su carrera siempre ha estado vinculada a los Trinitarios. Aunque él afirma que no pertenece a ninguna banda, sus letras dejan poco lugar a las dudas. Y éstos acuden masivamente a sus conciertos. Normalmente, los enfrentamientos se producen con miembros de los DDP, con los que tienen una rivalidad encarnizada.

Además el rapero ha estado envuelto en varios escándalos. Entre ellos, una denuncia por abuso sexual a la una menor de 16 años en Santo Domingo. Meses después lo detuvieron y pasó otros tantos en la cárcel. En agosto quedó el libertad tras pagar una fianza y acordar el pago de una importante indemnización a la víctima. Según relató ésta, fue engañada para acudir a una villa y mantener relaciones con el cantante.

La Fiscalía cree la pareja del rapero -La Demente- y una prima de ésta -La Trucha- se encargan de buscar niñas que satisfagan los deseos del artista. Tendrían el cometido de "reclutarlas". En cualquier caso, a la salida de prisión le esperaban decenas de seguidores para mostrarle su apoyo. Sus fans se cuentan por millones. Sólo en Youtube acumula casi 5 millones de suscriptores, en Instagram le siguen cerca de 4 millones, y en Spotify registra 3,6 millones de escuchas al mes.