Ayuso confirma a Alfonso Serrano como número 2: "No necesita ganar el liderazgo a través del miedo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este domingo que su número 2 será Alfonso Serrano. El hasta ahora secretario general del PP de Madrid le acompañará en la próxima legislatura en la Asamblea y con toda probabilidad ocupará una consejería importante en el próximo Gobierno que salga de las urnas el 28 de mayo. "Mi número 2, la persona que nos va a acompañar, que va a encabezar por tanto realmente conmigo este nuevo proyecto para la Comunidad de Madrid es Alfonso Serrano", ha confirmado la propia Ayuso en un acto con candidatos en Boadilla del Monte, donde ha querido destacar tanto su honradez como su capacidad de diálogo.

"Es honrado, lo más honrado que me echado a la cara", ha sentenciado la presidenta madrileña, que ha hecho hincapié en la importancia de contar con personas como él: "Es muy buena persona también y, vuelvo a insistir, eso es muy importante porque cuando un político es buena persona significa que cuando tú no estás encima de él, sabes que está haciendo el bien".

Ayuso ha querido poner así en valor el trabajo de Serrano al frente de la Secretaría General del PP de Madrid, en un alegato en el que algunos han visto un mensaje entre líneas para Teodoro García Egea, el hombre que ocupaba el mismo puesto a nivel nacional y que, desde él, orquestó una auténtica cacería contra la presidenta madrileña: "Para mí, lo más importante es que no es un secretario general que necesita ganar el liderazgo a través del miedo ni de la imposición. Es un secretario general que se está ganando el cariño de todos los afiliados, haciendo equipos, sobre todo ganándose el corazón de la gente. Porque también me parece lo más liberal ganar el convencimiento de los demás porque haces las cosas bien y porque quieren estar contigo, no porque te teman", ha dicho.

Una larga trayectoria en el PP

Además de ser el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano es el director de campaña del PP para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, labor que ya desempeñó en los comicios a la Asamblea de Madrid celebrados el 4 de mayo de 2021.

Apasionado de la política, Serrano acumula más de veinte años de trabajo en el Partido Popular. En 2003 comenzó como adjunto al coordinador de Organización y Electoral; en 2008 fue designado responsable del área electoral del partido, desde donde colaboró en el diseño de las campañas y el análisis electoral.

Diputado de la Asamblea de Madrid desde 2011, en 2017 fue nombrado portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica y, en 2018, se incorporó al Comité Ejecutivo del PP de Madrid. En palabras de Ayuso, "tiene una capacidad de trabajo tan descomunal que algún día tendremos que hablar con su familia y pedirle disculpas.