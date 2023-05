Ayuso: "No tengo miedo a Otegi, la Ley de Bienestar Animal estaba pensada para él"

Arnaldo Otegi nombró expresamente este sábado a Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo arropado por los suyos en un acto electoral de EH Bildu en Vizcaya.

El que fuera líder de Batasuna-ETA, que ya huyó esta semana de la prensa para no contestar a las preguntas sobre la inclusión de terroristas condenados por delitos de sangre en las listas de Bildu, continuó en el mitin sin hacer mención a este hecho y tampoco a sus rivales políticos. Pero sí se refirió a la presidenta madrileña.

El líder de EH Bildu colocó a Ayuso como ejemplo de una "campaña de cloacas del Estado" y fake news en los medios de comunicación. Otegi, que da por hecho que EH Bildu "gobernará este país", dijo que entiende que haya quien "compre" el discurso fiscal y "neoliberal" de la presidenta de la Comunidad de Madrid aunque añadió que no se imaginaba que se sume a su discurso alguien que se diga "abertzale", en relación al PNV. "No es normal, patriótico ni abertzale trasladar a este país lo peor de la política, lo peor de la cloaca, todo lo que tiene un interés en que no hablemos de soluciones y que este pueblo avance. Es una irresponsabilidad".

Un día después se encontró con la respuesta de la jefa de ejecutivo regional. Ayuso, que también cierra las listas de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Bilbao, volvió a referirse desde Pozuelo a Bildu, como viene haciendo en cada uno de sus mítines. "Vamos a hablar de uno de los protagonistas de la campaña de Pedro Sánchez porque él lo ha querido, porque es parte de su programa… que es Otegi. Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado y lo dice él, que yo creo que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él", afirmó.

Ayuso se preguntó "cómo sería vivir en Pozuelo o en Fuenlabrada, en el mismo municipio donde la persona que ha matado a tu padre o te ha mutilado se presenta como representante en el Ayuntamiento. ¿Nos podemos imaginar cómo puede ser vivir con esa miseria a nuestro lado?". La presidenta reconoció que "muchos hemos vivido en una región libre y nos cuesta a veces ponernos en su lugar, para darnos cuenta de que esta miseria no tiene límites, que el mal no descansa nunca y que hay que combatirlo todos los días de nuestra vida".

"Advertía Otegi que acabaría por gobernar el País Vasco, no lo oculta". Pero es que "el problema es que quien lo oculta es el presidente del Gobierno", subrayó. Ayuso quiso recordar qué es lo que quieren Otegi y los suyos: "Seguir con ese afán expansionista y anexionarse Navarra, La Rioja, parte de Francia… En ese delirio, destruyendo a España y privando a millones de españoles de sus derechos constitucionales. Y van a intentar hacer limpieza ideológica allá donde puedan y van a destruir lo que sea, incluso, su propia región con tal de seguir con este proyecto adelante".

Para la presidenta madrileña "la nación que admita este asalto de los criminales a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte". Y aunque "vivir luchando contra el crimen es terrible, es digno. Se puede perder la vida, pero no la libertad ni la decencia. Vivir gobernado por criminales no es vida, no hay democracia ni hay Estado de derecho que resista esto".

"Sometido al crimen y al silencio no se puede vivir, esto no es democracia, no es verdad [lo que afirma el PSOE] y así nos quieren en España entera y por tanto sólo nos queda combatir esta mafia y elegir un camino u otro: o someterse o luchar por lo que es bueno y es justo".

Así las cosas, sentenció: "No tenemos miedo, tampoco le tenemos miedo a Otegi ni a su miserable política y así se lo diré el sábado en Bilbao", adonde acudirá al cerrar la lista popular.