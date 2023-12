La secta del 'porno yoga' desmantelada en Francia opera en Madrid: "Seguimos, tenemos razón"

La policía francesa ha logrado atacar el corazón de la secta Federación Atman, que operaba a través de la Asociación Yoga Integral en territorio galo, con una macrooperación que se saldó con la detención -entre otros- del líder de la red Gregorian Bivolaru. Un rumano -de 71 años- que es conocido como el gurú del ‘porno yoga’. El pregunto líder espiritual lleva más de 30 años utilizando el yoga tántrico y esotérico para explotar sexualmente a cientos de seguidoras.

Las exadeptas que le han denunciado a lo largo de estos años le acusan de haberlas obligado a mantener relaciones íntimas tanto con él como con otros miembros de la organización, a grabarse y fotografiarse realizando prácticas sexuales -que en muchas ocasiones acaban formando parte de películas pornográficas comerciales, sin su consentimiento- e incluso a entregar grandes cantidades de dinero.

Durante la acción de la policía gala, fueron halladas 26 de sus víctimas "hacinadas y con falta de higiene" en distintos inmuebles de la federación en la región parisina. Las autoridades francesas imputan a los dirigentes de la organización los delitos de: trata de personas, adoctrinamiento, secuestro y violación. Acusaciones que persiguen a Bivolaru allí por donde pasa.

El gurú fue condenado en Rumanía por abuso de menores y Helsinki emitió una orden de búsqueda internacional a través de Interpol por trata de mujeres después de que seis antiguas fieles finlandesas le denunciaran. Escándalos que llevaron a la organización a buscar otro nombre para su expansión por Europa, Asia y América, donde se ha extendido bajo el sello de ATMAN - Federación Internacional de Yoga y Meditación.

Hoy, la federación -proyección internacional de MISA (Movimiento para la Integración Espiritual en el Absoluto) que el propio Bivolaru fundó en 1990 en Rumanía- está presente en más de 30 países de los tres continentes. Y, a pesar de los distintos de los varapalos policiales y judiciales que ha sufrido, muchas de las "escuelas miembro" siguen funcionando con total normalidad en la actualidad.

Así lo ha comprobado Libertad Digital tras la macrooperación en Francia. Tan sólo ha desaparecido la web de la facción gala de la secta -Asociación Yoga Integral- y han dejado de coger el teléfono en algunos de los centros adscritos, como ha ocurrido en las sedes españolas de Barcelona y Zaragoza. Sin embargo, Ananda Yoga -su filial en Madrid- continúa operando sin ningún problema.

El centro de Madrid, abierto

Así nos los han confirmado dos trabajadoras de Ananda Yoga con las que hemos podido hablar, ambas con acento de Europa del Este (muy posiblemente rumanas). La primera es la persona que nos cogió el teléfono que aparece en la web como número de contacto. Un móvil que desde el martes (día en que se llevó a cabo la operación en Francia) daba llamada pero nadie atendía.

Este lunes, una vez estaban las aguas más calmadas, logramos que -tras muchos tonos- nos cogieran el teléfono. Era la voz de una mujer que respondía temerosa. Tenía dificultades para hablar en español y -al interesarnos por los cursos de yoga que ofrecen en el centro- rápidamente nos remite a otra persona a la que identifica como la profesora que imparte las clases.

La segunda mujer habla el español de manera más fluida y parece más segura a la hora de expresarse. No sabemos qué puesto ocupa jerárquicamente hablando, si sólo da clases en e centro o dirige la "escuela". En cualquier caso, nos ofrece una información mínima y nos invita a que probemos un día (primera sesión gratuita) con la excusa de que es mejor que podamos resolver las dudas que tengamos en persona. Resulta evidente que no quiere darnos información sensible por teléfono.

Nos sorprende, sin embargo, que se extiende en sus explicaciones cuando hacemos referencia a que pensábamos que el centro podía estar cerrado dadas las noticias de la última semana. La mujer nos responde rápidamente que "siempre se ataca la espiritualidad" y que están "acostumbrados". Así que "seguimos", dice. "Tenemos razón, no tenemos por qué tener miedo".

¿Y las mujeres explotadas?

La supuesta profesora de yoga parece convencida de lo que dice y -de no contar con toda la información- hubiera sido fácil que nos hubiera convencido de que la operación no ha sido más que una "caza de brujas". A pesar de que inicialmente nos había señalado que su centro es independiente y que no tiene nada que ver con las personas que han sido detenidas, poco tarda en hablar de "nosotros" cuando se refiere a la organización.

La mujer tiene bien aprendidas las consignas, que Atman ha ido marcando en sendos comunicados publicados en su web (que sigue operativa) desde el día en que tuvo lugar la detención de su líder -Gregorian Bivolaru- al que hacen referencia como "eminente profesor". Pero el subconsciente le traiciona varias veces durante la conversación. Incluso indica -como argumento a favor de los dirigentes arrestados- que muchas de las personas detenidas han sido liberadas porque eran inocentes.

Efectivamente así ha sido, alrededor de 30 de las personas inicialmente detenidas han quedado en libertad. La policía francesa las considera víctimas de la trata de mujeres. Son las fieles o miembros de la secta a las que Bivolaru y los suyos habrían manipulado y/o obligado a realizar prácticas sexuales en unas condiciones que los investigadores han tachado de "deplorables".