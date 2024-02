Ayuso pide la dimisión de Armengol y reta a Sánchez, "líder de una trama corrupta": "Él tendrá el poder, yo la razón"

"Les hago una pregunta a ustedes – le espetó el presidente del Gobierno a la bancada popular este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso – y a usted en particular, señor Feijóo, ¿por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por callar y tolerar esa corrupción".

No es la primera vez que Pedro Sánchez calumnia a la presidenta madrileña desde que estalló el caso Koldo. Isabel Díaz Ayuso le ha dado respuesta pasadas las horas en los micrófonos de esRadio durante una entrevista en La Noche de Dieter. "Le define como como político y también como persona. Todo el mundo sabe que Sánchez es el líder de una trama corrupta que acecha a su partido y a su Gobierno, una trama que, además, hemos conocido que ya se gestó antes de la propia pandemia".

Para Ayuso, el presidente del Gobierno "no tiene valentía ni tampoco decoro para dar explicaciones". "Este señor no me merece ningún respeto", añadió, como tampoco se lo merecen "todos los políticos que tienen poder y que lo utilizan contra un ciudadano", dijo en relación a su hermano. Así las cosas, lanzó: "Él tendrá el poder, yo tengo la razón y le reto donde quiera a demostrar quién dice la verdad y quién está utilizando el poder de una manera infame para mantenerse por días".

Ayuso apuntó que Sánchez "llegó a la presidencia del Gobierno con mentiras y a la secretaría general de su partido con unas urnas de cartón custodiadas por un portero de burdeles". Y "durante este tiempo ha apartado a los mejores y también a los líderes que han llegado a gobernar porque ganaban en las urnas, como no ha hecho él". Ahora está "chantajeado por los independentistas, por Puigdemont, por la corrupción de la amnistía, por Bildu, que debería ser inmediatamente llevado ante el Supremo para ver si es legal, y nos tiene acostumbrados a un escándalo al día". Ante este panorama, la presidenta considera que "Sánchez ha dado por perdida la legislatura", "todo le da igual ya, ha decidido quemarlo todo y hacer estallar todo por los aires".

La comisión de investigación

La jefa del Ejecutivo regional tachó de "bochorno absoluto" la comisión que ha registrado el PSOE en el Congreso de los Diputados para investigar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas y donde pretende sentar a presidentes autonómicos del PP, muy especialmente a Alberto Núñez Feijóo (presidente de Galicia durante la pandemia) y a Isabel Díaz Ayuso.

"Le estalla un caso de corrupción, con una trama corrupta, al Gobierno y al Partido Socialista, capitaneados por Pedro Sánchez, y nos mete a los demás en medio". Ayuso reiteró que el Congreso de los Diputados "no tiene potestad para fiscalizar a gobiernos autonómicos, para eso tenemos nuestros propios parlamentos". En ese mismo sentido se pronunció este miércoles el secretario general del PP de Madrid. Alfonso Serrano expresó sus "dudas jurídicas" sobre esta comisión de investigación. El alcalde José Luis Martínez Almeida fue más allá y advirtió al PSOE recordándole el precedente que existe con Manuela Carmena y la comisión que le tumbó la Justicia.

"Armengol tiene que entregar su acta"

La presidenta insistió en que "son ellos los que tienen que dar explicaciones". Pero "Pedro Sánchez no piensa lo que dice y tampoco lo están haciendo el resto de grupos en la Asamblea, están insultando a los funcionarios de la Comunidad porque para que hubiera corrupción de mi Gobierno, para que yo hubiera a dedo beneficiado a mi hermano, a mi familia, tendría que haber contado con la colaboración de funcionarios. Y eso es algo que no le voy a tolerar", explicó la presidenta a la vez que recordó los diferentes organismos que se encargan de fiscalizar y analizar las contrataciones en la Comunidad de Madrid.

La jefa del Ejecutivo regional cree que Sánchez seguirá en "su huida hacia adelante" pero apuntó directamente a la expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Otra que debería dar explicaciones, porque si Ábalos tiene que dimitir, ella tendría que entregar su acta". Tiene "una lista larga" de escándalos. "No puede ser que la tercera autoridad de España sea así".