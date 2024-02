La presidenta acudió este lunes a primera hora a la cadena Cope. Como escenario de fondo, el caso Koldo; sobre la mesa, el ultimátum que el PSOE había dado a José Luis Ábalos y cuyo plazo terminaba unas horas después. La entrevista versó fundamentalmente sobre todo este asunto y la posibilidad de que el PSOE llame a Isabel Díaz Ayuso a acudir a la comisión que los socialistas han registrado ya en el Congreso para investigar "la compra de material sanitario desde las administraciones públicas".

Entre los contertulios de Carlos Herrera se encontraba el periodista Carmelo Encinas que, cambiando de tercio, quiso lanzarle a la jefa del Ejecutivo regional una pregunta sobre residencias. El diálogo entre ambos fue como sigue:

- Encinas: "Un asunto que también colea es el de las residencias, los mayores que murieron allí. Las familias le han pedido la publicación de las actas de la Policía Municipal. Mi pregunta es sencilla: ¿si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, no le costaría pasar página de semejante trance?".

- Ayuso: "Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no lo mismo que a ellos. Eso es la empatía con todos y me pongo en la piel de todos los madrileños esté o no en su misma situación. Las actas me las han pedido los portavoces de la Asamblea, que las tuvieron a su disposición. Estuvo viéndolas, por ejemplo, la portavoz socialista Purificación Causapié y dijo ella misma ‘aquí no hay nada’. Y no es porque la Policía investigara las residencias por sospecha (sino) porque nosotros como Comunidad de Madrid pedimos a la Policía que nos ayudara a entrar en las residencias a ver qué había sucedido. Si alguna familia quiere hablar con nosotros, y lo hemos dicho estos años, estaremos a su entera disposición".

"Ahora, lo que no logro entender es por qué se selecciona únicamente a la Comunidad de Madrid. Qué poco respeto hay hacia los fallecidos del resto de España y sobre todo a la verdad porque este virus se ensañaba especialmente con los mayores, evidentemente en las residencias que era donde había más mayores. (Pero) en otras comunidades, en relación a la densidad de población, las cifras fueron mayores. (...) Me parece asqueroso hablar así y empezar a dar cifras".

"Animo a investigar en qué comunidades autónomas sí hubo un protocolo que no existió en Madrid, que era un borrador que se filtró que nunca se aplicó puesto que no ha habido ni un sólo gerente, un solo geriatra, un solo médico en alguna residencia de la Comunidad de Madrid que haya recibido una orden de ese tipo. Sí que la hubo en Aragón, os animo a verlo porque está publicado y son normales esos triajes. (Pero) no se llegó a aplicar aquí y se retuercen mis declaraciones cada vez que hablo".

"Se ha montado la polémica porque la Justicia, por decimonovena vez, nos ha vuelto a dar la razón. Y como siempre hace el Gobierno y la izquierda, viendo que otra vez habían perdido en los tribunales, porque nos han dado la razón, han montado otra vez el pollo. Lo que están haciendo es retorcer la verdad porque yo dije que los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. No significa que se les negara el traslado porque hubo miles de traslados (...)".

"Habéis elegido solo el caso de Madrid, se han ensañado solo con los muertos en Madrid. Ha sido repugnante lo que se ha hecho siempre con la Comunidad de Madrid durante la pandemia: solo poniendo siempre el dolor en los mismos sitios, no contando la verdad y no teniendo la humanidad de reconocer que los muertos son de todos. Le dais la vuelta cuatro años más tarde como si estuvierais allí para saber lo que es (tener) todos los sistemas sanitarios bloqueados, las ambulancias no llegaban a los sitios, la gente moría en todas partes. Yo tengo familiares que fallecieron y fallecieron con 50 años porque la carga viral de aquellos momentos hacía que el virus fuera intratable e incurable. Pero jamás en mi vida diría quién puede morir y quién puede vivir, como he escuchado, y mucho menos por su poder adquisitivo porque para mí la vida es sagrada desde el principio hasta el final, se tenga diez años o se tenga 90. Y sólo un médico o un geriatra en esas circunstancias es el que puede elegir, como así fue como sucedió, quién vive y quién no".

- Encinas: "¿Pero entiendes..?"

- Ayuso: "Creo que ya cansa, Carmelo, que no hagáis esas preguntas… La ministra de Sanidad que se pone tan estupenda, ¿por qué no pregunta lo mismo en Cataluña? Porque se protegen entre ellos".

- Encinas: "Pero ahora quien está aquí para preguntarla es usted y yo no lo hago con ninguna malicia".

- Ayuso: "Sí, porque me hablas de que si yo tuviera un familiar y eso no lo admito"

"Se promociona sobre el dolor, el sufrimiento y la muerte"

La discusión siguió unos minutos más hasta que Herrera interrumpió: "Salgamos de ese bucle". En paralelo, en el Pleno del Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre salía a la tribuna para defender la pregunta registrada por Más Madrid. Lo hacía portando una pancarta. "7.291 personas fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin asistencia médica y sin derivación hospitalaria". Y "siguen sin tener a día de hoy, por parte del PP, ni compasión, ni verdad ni ningún tipo de Justicia".

"Sabemos lo que sucedió porque tenemos las actas que la Policía Municipal levantaron valientemente recorriendo Madrid", añadió obviando que fue el Gobierno madrileño el que se lo solicitó. "No, no se iban a morir igual y no vamos a dejar de decirlo", lanzó la portavoz de Más Madrid.

El alcalde fue implacable en su respuesta. "Deje de promocionar su carrera política sobre el dolor, el sufrimiento y la muerte", le advirtió. "No tiene un proyecto de futuro para la ciudad de Madrid sino que tiene un proyecto de pasado, basado en el rencor, en la confrontación y en la crispación, que es lo único a lo que se sabe dedicar".

Pero José Luis Martínez Almeida decidió ir con todo. "¿Quiere hablar de la pandemia? Yolanda Díaz, su jefa de filas, reconoció en público que el 15 de febrero advirtió de lo que se venía encima. ¿Hizo algo? ¿Si el Gobierno o Yolanda Díaz hubieran hecho algo el 15 de febrero se hubieran salvado vidas? Sí. ¿Si el Gobierno de España hubiera tomado medidas cuando las tomó el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad se hubieran salvado vidas? Sí. ¿Si el Gobierno de España hubiera cerrado el aeropuerto de Barajas cuando debió cerrarlo se hubieran salvado vidas? Sí. ¿Si ustedes no hubieran organizado y convocado la manifestación del 8 de marzo, que fue un infectódromo, en Madrid se hubieran salvado vidas? Sí.

"Y no hicieron nada. Y ocultaron todo. Y no gestionaron. Fue una gestión negligente y, por lo que sabemos estos días, además criminal", añadió. Almeida le recriminó su cartel con la cifra de fallecidos en las residencias. "¿Sabe qué sucede? Que gracias al gobierno de España lo que no sabemos es el número de víctimas del covid en España". Y "si usted tuviera un mínimo de dignidad y de decencia hubiera dicho que hay comunidades autónomas donde el porcentaje de fallecidos en residencias es muy superior al porcentaje de fallecidos en Madrid".

Para Almeida, si Rita Maestre no da esas cifras es "porque son comunidades autónomas gobernadas por la izquierda y, para ustedes, las personas que mueren con gobiernos de izquierda no valen lo mismo que las personas que mueren con gobiernos del PP porque han hecho del carroñerismo su forma de entender la política".

Y si Rita Maestre "tuviera un mínimo de dignidad y decencia", cuando ha hablado de justicia para ellas, "hubiera reconocido aquí que hay 19 causas que han sido archivadas en los juzgados y tribunales por lo que sucedió en las residencias. Pero a lo que único que venía era a hacer su vídeo, a cabalgar sobre los muertos, a aprovecharse de los muertos en sus luchas internas en Más Madrid", concluyó.