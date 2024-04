Ayuso moviliza al PP de Madrid para las elecciones vascas: 1.300 personas desembarcarán este domingo

El compromiso de Isabel Díaz Ayuso con el País Vasco es absoluto. En las pasadas elecciones cerró incluso la lista del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, como en su día hiciera también José María Aznar. Y es que la presidenta madrileña dio un paso al frente en política a raíz de la campaña de María San Gil.

Es "un verdadero honor volver al origen, a las esencias y recordar por qué un día una joven periodista de Madrid unió para siempre su corazón a esta tierra, empujándole a dar un paso adelante en política", dijo en un mitin en mayo desde la capital de Vizcaya.

Hasta allí acudió una vez más este martes y quiso dejar claro que en los comicios de este domingo, "tal y como se han puesto las cosas", el PP es la única opción "constitucionalista" y que, además, defiende unos valores determinados, que tienen que ver con la "libertad de empresa, con la propiedad, con las familias, con la libertad personal de cada uno para emprender en sus negocios, tener sus tradiciones, para vivir a su manera". Valores que hasta poco promulgaba también el PNV. Pero ya no: "Se ha travestido de la izquierda más absoluta. (…) Todas las barbaridades de izquierda, el PNV las ha votado con los ojos cerrados", recordó.

Tras su mitin junto al candidato popular Javier de Andrés, la jefa del Ejecutivo madrileño mantuvo un encuentro con empresarios de la hostelería que se interesaron por la eliminación de las trabas burocráticas en la región, por la Ley de libertad de horarios o por sus políticas de baja fiscalidad.

El PP de Madrid moviliza a 1.300 personas

Además, de cara a la jornada electoral del domingo, el PP que ella preside movilizará a 1.300 entre las que se encuentran miembros de la dirección regional, diputados nacionales y autonómicos, senadores, alcaldes, afiliados y simpatizantes, algunos de los cuales harán de apoderados. "A vuestro lado siempre; desde Madrid, al servicio de España", se comprometió hace poco menos de un año.

"Ustedes y sus socios, en lugar de ayudar a los españoles a los que se les ocupa una vivienda, han vuelto a retrasar en el Congreso de los Diputados una ley nacional que era fundamental", le dijo este jueves Ayuso al portavoz socialista, Juan Lobato, durante la sesión de control en la Asamblea. "Pero cómo no van a aprobar con Bildu, esos grandes gestores de soluciones habitacionales como los zulos, los problemas de la vivienda de todos los españoles…", añadió. "¿Ahora no conocen a Bildu, ahora no conocen a ETA, ahora ya nos vamos quitando la caspa a tres días de las urnas?", preguntó ante las fingidas críticas de los socialistas al partido proetarra después de que su candidato, Pello Otxandiano, se negara a calificar a ETA de banda terrorista. "Miren, es increíble cómo con Bildu todo son buenas palabras, y con Joaquín Leguina han comenzado una bochornosa campaña de desprestigio porque son unos sectarios".