Lobato "cede las antorchas" a una Bergerot más agresiva que nunca y Ayuso contesta irónica: "Comienza el nuevo tiempo"

La izquierda madrileña continúa en su empeño de demostrar por la vía de los hechos la falsa llamada a la concordia de Pedro Sánchez. Manuela Bergerot fue sin duda la que más esfuerzos hizo para desenmascararla.

A voces cargó contra todo y contra todos: los jueces, los medios de comunicación y, por supuesto, contra Isabel Díaz Ayuso. "Ayer fue un día de alivio para la democracia; ayer fue un mal día para usted. No, su máquina del lodo no lo puede todo: los bulos y las noticias fake no tumban presidentes. Sus armas no alcanzan para dar un golpe al mandato democrático. Rabien, señorías del PP, porque aquí hay gobierno para rato", arrancó la portavoz de Más Madrid.

"Rabien porque el pueblo progresista tiene hoy más motivos aún para defender la agenda del cambio", avisó. "Rabien porque, ante su repertorio de acoso, vamos a responder con política". Según la líder de la oposición en Madrid, "han vuelto a perder cuando pensaban que estaban a punto de ganar, exactamente igual que el 23 de julio", dijo repitiendo un bulo puesto en circulación por ellos mismos.

"Los del ‘que te vote Txapote’ y ‘me gusta la fruta’ van a tener que aprenderse las reglas de la democracia". En este punto, Bergerot responsabilizó al Gobierno madrileño en pleno y a los diputados populares "de convertir la Asamblea en un lodazal". Y a Ayuso en concreto la acusó de ser "la patrocinadora de los bulos y la difamación que terminan en querellas chapuceras admitidas por jueces amigos"; de ser "la conseguidora de paguitas millonarias que salen desde su gabinete a los panfletos afines con cargo al Presupuesto de la Comunidad"; de ser "la jefa de las amenazas a los periodistas y la patrona de la mordaza parlamentaria".

Los del "que te vote Txapote" y "me gusta la fruta" van a tener que aprender las reglas de la democracia. pic.twitter.com/DLeQ2VE6Dx — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) April 30, 2024

"La presidenta señala, el secretario general del partido ataca y el presidente de la Asamblea alienta", lanzó Bergerot. "Si es que es usted un virus para la democracia", le espetó a Ayuso. Es "la nada más insignificante". Pero ahí está Más Madrid para salvarnos, agregó a continuación: "A todos los ciudadanos que siguen creyendo en la democracia les decimos que somos radicalmente diferentes al Gobierno del fango, que en la Puerta del Sol hay un Gobierno que solo quiere trocear los servicios públicos para venderlos al mejor postor, ¡pero en España hay una coalición progresista que va a cuidar de su pueblo y que en Más Madrid hay una fuerza dispuesta a democratizar los poderes del Estado, empezando por el Poder Judicial que debe dejar de ser un club de élite!".

Bergerot concluyó desgañitándose: "¡Señora Ayuso, aquí hay una disputa sobre el futuro de nuestra democracia: o se convierte en el cortijo de los que creen que el poder les pertenece por gracia divina o se ensancha el camino de la gente común!". Se le acabó el aire y también el tiempo.

"Hemos bajado el tono, comienza un nuevo tiempo"

"Uy, madre mía, va a dejar con problemas auditivos a su compañera de escaño", le replicó Díaz Ayuso que, irónica, añadió: "Hemos bajado el tono, comienza un nuevo tiempo". La bancada del PP no pudo contener la risa. "Resulta que yo soy la nada más insignificante pero a su jefa no la votan ni en su pueblo", dijo sobre Yolanda Díaz y las pasadas elecciones gallegas. "Son la muleta del Gobierno de Sánchez y si no fuera por él ustedes no tendrían ni cuatro escaños para hacer todo el mal que están haciendo". "Tranquilícese – le aconsejó a Bergerot- que por el momento médica y madre no va a volver a la Asamblea y le va a quitar el puesto. Tranquilos, que cada uno tiene su dinerillo asegurado, hay poder y mamandurria para el Gobierno de Sánchez durante un tiempo. Relájese, debería estar más contenta, cualquiera lo diría".

Ayuso acusó a la formación de ultra izquierda de "ser cada vez más dictatoriales: ya están pidiendo guillotinas, listas negras contra los jueces". Pero de lo que se trata todo esto es de "una grandísima trama de corrupción" que afecta de lleno al PSOE y al Gobierno y "solo se les ha pedido una cosa", que den "explicaciones". "Y todo lo que han liado es porque no son capaces de darlas".

"Bienvenidos a la Comunidad de Madrid" donde las "únicas trazas de fascismo están en esos Manuales de Resistencia y en esas leyes que están pactando con Bildu para decir que España es una dictadura y que tiene que haber bandos contra los que batallar. De eso es de lo que viven: del franquismo, de la guerra, de los bandos, de hacer daño, de volver al pasado y de dividir a los españoles que, por suerte, en esta región están más unidos que nunca en torno a libertad y la prosperidad".

El punto y aparte de la ultra izquierda. pic.twitter.com/OYzK7fi7Gg — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 30, 2024

El tono de "telepredicador" de Juan Lobato

Antes le tocó el turno al portavoz del PSOE que, como apuntó el portavoz de los populares, Carlos Díaz Pache, en esta ocasión decidió "cederle las antorchas" a Bergerot. Utilizó Juan Lobato, en palabras de Ayuso, "un tono de telepredicador" para instar a la presidenta a "salir del fango". El partido que él dirige se personó hace dos semanas en la causa contra su novio por presunto fraude fiscal. Igual que hiciera justo antes la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, Lobato le reprochó "lo que hace con Telemadrid, la Cámara de Cuentas, con su propio Consejo de la Transparencia". "¿No es un poquito incoherente con hablar tanto de Venezuela?", le preguntó.

Ayuso le afeó que la volviera a tratar con "condescendencia" mientras utiliza "toda clase de mentiras" en su contra: las listas de espera en la sanidad, las residencias de ancianos... "Dice usted de no entrar en el barro y no sabe salir de él: ha machacado a Leguina sin piedad y como no lo ha hecho nadie, lleva Plenos y Plenos hablando de mi familia, de mi vida laboral, de dónde vivo, qué hago, que ha estado retorciendo mi pasado, mi presente y mi entorno personal, haciendo hasta el ridículo en la Fiscalía Anticorrupción", le recordó la presidenta. "¿Por qué no pide también un poco de perdón por su fracaso ante la Fiscalía? En el barro se mueve".

La presidenta acusó al socialista de estar preso de su escaño y del sueldo que le paga el partido. "Un punto y aparte dicen: a partir de ahora, persecución de jueces, de medios de comunicación, de supuestos bulos para librar a Madrid del fascismo", señaló. Y concluyó con algo que ya dijo este sábado: "Esta es la batalla por la libertad más importante que se está librando y usted es cómplice de lo que se hace en la Moncloa".