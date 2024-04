Monasterio sitúa a Ayuso al mismo nivel que Sánchez: "Tiene los mismos tics"

Arrancó su intervención Rocío Monasterio este jueves en la sesión de control en la Asamblea atacando a Pedro Sánchez y criticando el espectáculo de estos días para pasar después a preguntar a la presidenta madrileña qué va a hacer para frenar la "intervención de la democracia", la "degradación de las instituciones" . Y una cosa más: qué va a hacer para "defender la independencia" de las mismas.

La pregunta de la portavoz de Vox incluía una crítica velada a Isabel Díaz Ayuso a la que colocó al mismo nivel que el presidente del Gobierno. La jefa del Ejecutivo regional vio la jugada y fue escueta en su primera respuesta. Esto provocó que Monasterio, en su turno de réplica, pusiera todas las cartas sobre la mesa.

"Usted tiene mayoría absoluta y tenía la gran oportunidad de defender las libertades pero qué gran decepción: lo primero que ha hecho ha sido intervenir Telemadrid; lo segundo, intervenir la Cámara de Cuentas; lo tercero, intervenir el Consejo de Transparencia; y, por último, poner toda la propaganda, todos los medios de comunicación, 26 millones de euros al año para hacer propaganda de su Gobierno y para atacar a los adversarios políticos". Así, le preguntó: "Qué va a hacer para defender la libertad si tiene los mismos tics" que Sánchez.

No es la primera vez que Monasterio ataca a medios de comunicación y periodistas concretos. Tampoco es la primera ocasión que cuestiona a la presidenta por lo que gasta su gobierno en publicidad institucional. El pasado mes de febrero acusó a Ayuso de ser peor que Sánchez incluso. "Hemos descubierto que usted gasta proporcionalmente cuatro veces más, 27 millones de euros", afirmó. "Los tiene a todos comprados", aseguró la portavoz de Vox. Un mes después de estas declaraciones se desató la polémica por las informaciones acerca del novio de la jefa del Ejecutivo regional, Alberto González Amador.

Ayuso no daba crédito. "No entiendo qué pretenden hacer ustedes en esta Cámara, Pleno a Pleno, teniendo en cuenta la circunstancia que se está viviendo en España, el momento tan crítico que tenemos". La presidenta lamentó que la dirigente madrileña del partido de Santiago Abascal utilice todas sus intervenciones para hablar de "competencias que no son propias de la Comunidad de Madrid" y para atacar a su Ejecutivo o a ella misma. "No entiendo sinceramente cuál es el papel de Vox en los momentos que estamos viviendo, allá ustedes".

La presidenta explicó que "están remando" en un momento muy complicado, donde todos los esfuerzos del Gobierno central están dedicados en "ir contra la Comunidad de Madrid" mientras "regala al nacionalismo todo a cambio de nada". "Estamos trabajando de esta manera y ante un proyecto a la bolivariana que está siendo el sonrojo de la prensa internacional como, evidentemente, no podía ser de otra manera".

"Nosotros damos ruedas de prensa con periodistas y con preguntas, no como ocurrió ayer, que los dejaron sentados en el suelo", recordó Ayuso sobre la comparecencia de este lunes de Sánchez desde Moncloa. "Recibimos a los grupos de la oposición un mínimo de dos veces al año por voluntad propia; contestamos miles de cartas de los ciudadanos; acudimos a prácticamente todos los medios de comunicación; no perseguimos a los medios que nos son incómodos como hacen los señores de la izquierda". En este punto, la bancada de la izquierda se revolvió molesta apuntando hacia su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

"No insultamos a los alcaldes de Madrid, los recibimos; visitamos los municipios de distinto signo político; cuando algún municipio opta a ser candidatura de algo cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid; no utilizamos las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno para ofender y para atacar con nombres y apellidos a los alcaldes de la Comunidad ni a sus familiares", prosiguió enumerando Ayuso.

Pero por el contrario, añadió, Monasterio "es la primera que no respeta esta Cámara, que no respeta votar correctamente – en referencia a su voto irregular-, que siempre que puede ataca al Gobierno, al presidente de la Asamblea y que va contra todo el mundo". En este punto, Ayuso le recordó los pactos que ha hecho Vox con el PSOE en algunos municipios madrileños como Arganda del Rey, Humanes o Alcorcón. "Ustedes sabrán en qué papel quieren encontrarse, allá ustedes", concluyó.