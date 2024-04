El PP de Ayuso retrata la gigantesca hipocresía de la izquierda: "¿Sánchez pide respeto?"

El PP que preside Isabel Díaz Ayuso ha resumido en un vídeo de tres minutos algunos de los ataques que lleva recibiendo desde hace años el entorno de la presidenta madrileña. Empezando por el propio Pedro Sánchez y sus ministros hasta los miembros más extremistas de su Gobierno – dirigentes de Podemos o Más Madrid- han salido en tromba a atacar a la familia de Ayuso, aunque muchos de esos casos estuvieran ya archivados por la Justicia.

"¿Sánchez pide respeto?", se preguntan los populares madrileños a través de las redes sociales, donde han difundido el vídeo. "Esto es lo que anuncia Sánchez que va a multiplicar a partir de hoy. Con adversarios políticos, jueces, empresarios, periodistas y medios de comunicación", añaden.

El mismo mensaje que este mismo lunes reiteraba la propia Ayuso después de la insólita comparecencia del presidente del Gobierno. Una comparecencia, sin preguntas de la prensa, que se producía después de haberse reunido con el Rey para comunicarle que, tras su paréntesis de cinco días, todo seguía igual. "Para mí no ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé, que el presidente estaba aprovechando cinco días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente", recordó la jefa del Ejecutivo regional.

Y es que para Ayuso, Sánchez "funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí". Sus declaraciones son "casi una broma", apuntó, pues lo "único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos y no para gobernar España sino para gestionar poder". ¿Se da por aludida?, le preguntaron. "No, no sé por qué tengo que hacerlo. Habla él del descrédito cuando no ha hecho otra cosa estos cinco años que perseguir al adversario político y utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas", recordó.

Para Ayuso, es la "desvergüenza absoluta" tener que escuchar esas declaraciones y concluyó incidiendo en una idea: "Esto es el conmigo o contra mí y ahora empezamos una etapa mucho más dura si cabe para todo aquello que sea un contrapeso a este Gobierno que no conoce los límites".

"Dicen que no todo vale. Y esto es lo que quieren seguir haciendo sin que nadie les rechiste", afirmó el portavoz parlamentario de los populares en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. "¿Ha pedido la izquierda perdón ya por esto? Por eso del punto y aparte", escribió por su parte el número dos del partido, el secretario general Alfonso Serrano.