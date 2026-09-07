Lo que nunca debes hacer si te encuentras con un jabalí en el campo

En breve comenzará una de las mejores épocas del año para perderse por los bosques de la Comunidad de Madrid. Llega el otoño, los montes cambian de color y, con las primeras lluvias, también comienza la temporada de setas. Son semanas perfectas para caminar por la sierra, disfrutar de la naturaleza y desconectar de la ciudad.

Pero entre los árboles puede haber otros habitantes a los que conviene no molestar. El jabalí se ha convertido en una presencia cada vez más habitual en los espacios naturales, rurales e incluso periurbanos de la región. Y aunque no es muy habitual encontrarse cara a cara con uno durante la excursión, es algo que podría ocurrir.

Entonces, ¿qué hay que hacer si uno aparece durante una ruta?

No corras ni hagas movimientos bruscos

Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid lo tienen claro: mantener la calma y evitar movimientos o ruidos bruscos. La idea es evitar que el animal se sienta amenazado y reaccione de forma agresiva. Si el jabalí se encuentra a pocos metros, lo mejor es no intentar acercarse, tocarlo, perseguirlo ni tratar de espantarlo. Tampoco conviene salir corriendo de forma repentina.

Y hay una recomendación especialmente importante para quienes salen al campo acompañados de su mascota: el perro debe permanecer atado. Los propios Agentes Forestales explican que un perro suelto puede provocar o intensificar una reacción defensiva del jabalí. El animal puede interpretar que está siendo perseguido o atacado y responder con una embestida.

¿Y si el jabalí ataca?

La situación más peligrosa sería que el animal se sintiera amenazado y llegara a cargar. En ese caso, los Agentes Forestales aconsejan seguir la conducta PAS: proteger, avisar y socorrer, el protocolo habitual de los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid.

🌲 Si eres de los que disfruta caminando por el campo, esto te interesa. 🐗 Si, de repente, ves un jabalí a pocos metros ¿sabrías cómo reaccionar? 🌿 Los #AgentesForestalesCM recomiendan evitar movimientos y ruidos bruscos y si el encuentro se convierte en una situación… pic.twitter.com/ExnxBlJKAA — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 4, 2026

La primera prioridad es ponerse a salvo. Los agentes recomiendan acurrucarse en el suelo y reducir la superficie del cuerpo expuesta al animal, especialmente ante el riesgo de sufrir heridas provocadas por los colmillos, mucho más desarrollados en los machos.

Una vez que haya pasado el peligro, hay que llamar al 112, especialmente si se han producido heridas, y prestar auxilio a la persona afectada o a uno mismo siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia.

El 112 madrileño recuerda además que, en una emergencia, es fundamental indicar con precisión dónde se encuentra la persona para que los servicios de ayuda puedan localizarla y actuar cuanto antes.

Más peligro al volante

Sin embargo, los encuentros entre vehículos y animales son un problema mucho más frecuente que los ataques a personas en el monte. España registró casi 5.300 accidentes de tráfico con animales en 2025, de los cuales, un 49% fueron provocados por jabalíes, con un aumento de casi el 9% con respecto al año anterior, según concluye el VIII Informe del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial.

El informe también señala que noviembre es el mes que concentra la mayor siniestralidad contra animales, seguido de octubre. Los domingos (16%) y los lunes (14,5%) son los días más peligrosos, frente al martes, con tres puntos porcentuales menos de accidentes.

La Comunidad de Madrid está tomando medidas específicas y declaró en abril del año pasado la emergencia cinegética temporal en diez comarcas y dos municipios madrileños y, gracias al control de 9.000 ejemplares de esta especie, ha conseguido reducir los daños que provocan los jabalíes en los cultivos agrícolas y prevenir accidentes de tráfico, según ha informado el propio Gobierno autonómico.