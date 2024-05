Más Madrid utiliza la Asamblea para señalar a Libertad Digital y a Federico Jiménez Losantos

La Asamblea de Madrid se ha convertido en un lugar propicio para señalar a medios de comunicación y a periodistas concretos. Con la excusa de la publicidad institucional que otorga la Comunidad de Madrid, Vox y Más Madrid airean listas y censuran esta práctica del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La pasada semana Rocío Monasterio atacó a la presidenta madrileña por este asunto; este jueves fue la formación de ultraizquierda la que lo sacó a colación. Lo hizo su diputado Emilio Delgado en una pregunta dirigida al Ejecutivo. "¿Cómo valora los criterios utilizados para seleccionar los medios de comunicación donde insertar publicidad institucional?", lanzó. Esta cuestión le sirvió a Delgado para poner en la picota a algunos medios, entre los que se encuentra este periódico, y también a su presidente y director de Es la Mañana, de esRadio, Federico Jiménez Losantos.

"Una parte desproporcionada de dinero, porque no se justifica ni por tirada ni por audiencia, ha ido a parar a medios muy concretos: ESdiario, Libertad Digital, La Razón, Okdiario… es decir, a Federico Jiménez Losantos, a Paco Marhuenda y al señor Inda, a sus amigos", espetó Delgado entre el aplauso de su bancada.

El diputado de Más Madrid continuó con su lista de medios ‘buenos’ y medios ‘malos’. "Otra parte de este gasto ha ido a parar a lo que un humorista esta misma semana denominaba ‘medios truchos’, que son esos seudomedios de comunicación digitales que ustedes impulsaron con dinero público para que les hagan la pelota a ustedes, ataquen a los adversarios y si hace falta por el camino se inventen bulos".

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado | EP

A partir de este punto, Delgado hizo una distinción entre "periodistas de verdad" y lo que él denominó "mercenarios del teclado", pagados por la Comunidad de Madrid "para que se hagan pasar por periodistas". Así las cosas, afirmó: "Es normal que los periodistas normales, los periodistas decentes, quieran separarse de estos mercenarios porque no son lo mismo: no puede ser lo mismo Kapuscinski que ‘el Condenas’". A juicio de Más Madrid, todo esto viene porque el PP "degrada todo lo que toca": "Han degradado la democracia, las instituciones y ahora también quieren degradar el periodismo", dijo para a renglón seguido pedir una ley que regule la publicidad institucional.

"Podemos acabar antes – comenzó respondiendo el portavoz del Gobierno de Ayuso y consejero de Presidencia-, deme usted la lista de los periodistas con los que podemos y no podemos hablar. Es más, dele al presidente de la Asamblea la lista de los periodistas que pueden entrar y colocarse en las cabinas (de prensa en el hemiciclo) y los que no". Para Miguel Ángel García la cuestión se reduce a la forma que tiene Más Madrid de entender "la relación" con la prensa: "Medios buenos, medios malos. ¿Cuáles son los malos? Los que no le ríen a ustedes la gracia".

En este punto, el consejero de Ayuso defendió los criterios reglados por los cuales se asigna esa publicidad institucional. Estos son "técnicos, objetivos y medibles, como por ejemplo el reparto en relación con la audiencia, los precios y descuentos sobre las tarifas habituales o la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad". García también aclaró cifras y aseguró que en el 2024 el gasto en este sentido comprometido por el Gobierno de Pedro Sánchez, del que Más Madrid forma parte a través de Sumar, es de "270 millones de euros, la segunda cifra más alta de los últimos 14 años".

No es ésta tampoco la única ocasión que en fechas recientes la formación liderada por Manuela Bergerot ha sido clara respecto a su concepto de libertad de prensa. El pasado mes de abril, y tras el periodo de reflexión del presidente Pedro Sánchez, pidió crear un "comité de expertos" ante los "bulos" así como retirar fondos públicos a aquellos medios que publiquen información "reiteradamente" sin contrastar ni verificar.

