Ayuso delega la decisión en Ossorio pero el PP pide el acta del "pistolero": "¿Más Madrid ensaya en campos de tiro?"

Ocurrió en 2020 y este jueves volvió a pasar. En aquella ocasión una casi desconocida Mónica García hizo con la mano el gesto de disparar a la bancada popular cuando intervenía el entonces consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasquetty.

Cuatro años después la escena se repitió. En esta ocasión contra la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso se encontraba en su turno de palabra cuando el diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, emuló el gesto de sostener una pistola con su mano y recreó la acción de disparar y luego rematar en el suelo.

Como también hiciera García en aquella ocasión, el diputado de la formación de ultraizquierda rechazó que el gesto fuera dirigido a la presidenta, aunque en su caso no negó la mayor. "Lo que he hecho mientras Ayuso justificaba el genocidio es el gesto de los francotiradores de Israel asesinando a 14.000 niños. Mi gesto es una anécdota, lo de Netanyahu es un genocidio. Ojalá el PP se indignara con él la mitad que conmigo", escribió Padilla en X, antes Twitter.

Lo que he hecho mientras Ayuso justificaba el genocidio es el gesto de los francotiradores de Israel asesinando a 14.000 niños. Mi gesto es una anécdota, lo de Netanyahu es un genocidio. Ojalá el PP se indignara con él la mitad que conmigo. — Pablo Padilla (@MaesePads) May 23, 2024

Unas horas después de que el vídeo que capturó este gesto de Padilla viera la luz, el PP de Madrid arrancaba la apertura de campaña de las elecciones europeas con un mitin en el que participaron la presidenta madrileña, el secretario general del partido, el alcalde de la capital y la número tres de los populares en estos comicios, Alma Ezcurra.

Ayuso decidió no pronunciarse sobre el tema y cedió todo el protagonismo a los suyos, que la arroparon ante las "amenazas" y los "ataques", después también de que el portavoz socialista, Juan Lobato, anunciara una querella contra ella por sus palabras durante la sesión de control, donde sostuvo que a los terroristas no se les debe premiar.

Pero sí lo hizo un día después. Tras un acto por la conmemoración del XXV aniversario del Museo Arqueológico y Paleontológico Regional de Alcalá de Henares, y al ser preguntada por la prensa acerca de esta cuestión, Ayuso señaló que lo "mejor" para ella es la explicación que se dio desde Más Madrid: "Le pudo la rabia". La presidenta se abstuvo este viernes de pedir su dimisión y delegó la decisión en la Asamblea. "Creo que tiene que ser una decisión del Legislativo, de la propia Cámara. Y poca más importancia le voy a dar por mi parte", que "sea lo que decida el presidente de la Asamblea", Enrique Ossorio.

También este viernes el portavoz parlamentario de los populares, Carlos Díaz Pache, ha pedido su dimisión. Lo hizo a través de una declaración grabada en la que señaló que Padilla no tiene más opción que pedir disculpas y dejar inmediatamente su acta". Un acta, que en su opinión, "ya le deberían haber exigido tanto Mónica García como Manuela Bergerot". "Que un diputado simule un disparo, una ejecución, mientras habla la presidenta en el Pleno de la Asamblea es completamente intolerable. Es un comportamiento que no tiene excusa", añadió.

En ese acto inaugural de campaña en un parque madrileño, tanto Alfonso Serrano como José Luis Martínez Almeida exigieron asimismo la dimisión de Padilla y arremetieron también contra el líder del PSOE en Madrid. "Salimos hoy de un pleno en la Asamblea donde algunos, necesitados de foco mediático, y me estoy refiriendo a Lobato - también conocido como Lobezno-, se inventan unas palabras que ha dicho la presidenta. Y todo por afirmar que matar, que el terrorismo, no puede tener ni recompensa ni premio", arrancó Serrano para quien con esta "falsa polémica" trataron de tapar "lo grave" que sucedió este jueves y es la "segunda parte de esa película que conocemos que se llama ‘El pistolero’".

El número dos de Ayuso en el partido se preguntó irónico: "¿Pero a esta gente qué le enseñan cuando llegan a la Asamblea? Porque nosotros en el PP de Madrid, cuando comienza una legislatura, cogemos a los diputados y les enseñamos oratoria, el reglamento de la Asamblea, qué es una PNL". Pero "esta gente, ¿qué hace, se los lleva a campo de tiro a ensayar?". Estos ejercicios, continuó exponiendo, han dado sus frutos pues los diputados "han mejorado": "Mónica García hizo el gesto de la pistola y Pablo Padilla le ha puesto dos cañones y ha empuñado, como si fuera una ejecución".

Para Serrano, la actitud del diputado es "impresentable" por lo que exigió a todos los partidos su condena y, en concreto, a Más Madrid le pidió que tome medidas. "A Mónica García no le podemos pedir nada porque ella es la que lidera esta banda de pistoleros". El secretario general de Madrid avisó a la izquierda de que no van a conseguir achantarles ni amedrentarles y que "cada ataque y cada insulto" tendrá una respuesta por parte de su partido.

Después subió al estrado el alcalde de la capital. "Pablo Padilla está tardando en dejar el acta de diputado porque no puede seguir un minuto más como representante de todos los madrileños", afirmó. Y, en la misma línea que Serrano, advirtió: "Por mucho que nos intimiden no nos van a achantar; por mucho que nos señalen con pistolas no nos vamos a acobardar; por mucho que quieran hostigarnos y señalarnos, no vamos a bajar la cabeza ni vamos a pedir perdón".

José Luis Martínez Almeida confesó también que le da "cierta pena" el PSOE de Madrid porque "es difícil hacer tanto el ridículo". "Hoy me parece que Juan Lobato te amenazaba con una querella, Lobezno, como se llame". Pero "la única denuncia penal de la que hemos tenido noticia hoy es la de la Junta Electoral contra Reyes Maroto por un presunto delito electoral en la jornada de reflexión de las elecciones catalanas". Se refería el regidor a la decisión de la JEC de llevar a la Fiscalía a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, la exministra Reyes Maroto; y al PSOE de Madrid por estos hechos a los que hacía referencia. "La pregunta es si va a dimitir Maroto, son los únicos que constantemente están haciendo el ridículo", añadió.

A Padilla "le ha podido la rabia"

A pesar de las peticiones de dimisión, la actitud de Padilla no va a tener consecuencias internas. Ni siquiera le ha valido una condena por parte de su partido o de la portavoz de su grupo parlamentario, Manuela Bergerot. Fuentes de Más Madrid se limitaron a señalar a EFE que al diputado "le ha podido la rabia" ante la "insensibilidad" de Ayuso por las muertes de niños en Israel.

Quien sí se ha pronunciado es Vox, que ha pedido su reprobación. En un escrito enviado a la Mesa de la Asamblea, la formación que lidera Rocío Monasterio ha reclamado que se inicie un procedimiento sancionador y que suspendan al parlamentario de su derecho a asistir a las sesiones del Pleno y de las comisiones durante un mes, así como la reducción proporcional de la retribución. "La actitud y la realización de estos gestos son de especial gravedad, ya que incita a la violencia, inadmisible en cualquier lugar, pero mucho más en el Parlamento autonómico", ha defendido Vox.

Asimismo, desde el partido han asegurado que esta conducta "atenta de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria" y han señalado que "debería haber sido expulsado en el momento en que se produjo dicha conducta".