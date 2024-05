Ayuso quiere reunirse con Milei durante su regreso a España para recibir el premio Juan de Mariana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en una entrevista concedida a Telecinco este lunes que si las agendas cuadran recibirá al presidente de Argentina, Javier Milei, en su próxima visita a España, que está prevista para el próximo 21 de junio, fecha en la que el mandatario argentino tiene previsto regresar a nuestro país para recibir un premio del instituto Juan de Mariana.

"Si puedo, sí. Si la agenda (lo permite) y los dos podemos vernos, sí. Y si no en otra ocasión, desde luego", ha afirmado la jefa del Ejecutivo regional. "Es un presidente elegido democráticamente", resaltó y "es una persona que se ha encontrado con una situación nada fácil". Así, "si se puede ayudar" y "recibir" a un presidente "para juntos buscar lo que nos une, que con Argentina es todo", lo hará.

Ayuso ha recordado que esta crisis entre los dos países no la "empezó" Milei sino el Gobierno de Pedro Sánchez, que "durante meses" le ha estado "provocando". "Por supuesto nunca se le felicitó por el arrollador resultado que obtuvo en las elecciones; después se le puso de extrema derecha, de loco, de drogadicto…, digamos que el Gobierno no ha ayudado mucho en las relaciones con este presidente".

La presidente cree que este conflicto a quien beneficia es al Ejecutivo de Sánchez, que es el "que está en campaña" electoral de cara a las elecciones europeas. "Milei no lo está". Pero para Ayuso, éste es su modus operandi en política internacional. "Necesita ganar un prestigio que no se está ganando por su forma de gestionar, necesita vivir del conflicto constante y esto, por parte de la Comunidad de Madrid, no lo vamos a alimentar, el pueblo de Argentina está en su casa cuando está en Madrid . Vamos a seguir trabajando en la misma (línea) y que Sánchez se siga ahogando en su parte del muro contra todos".

"Ojalá que nada de esto hubiera ocurrido" pero "ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por todos estos ciudadanos que tenemos tanto en común, por nuestras empresas, por los intereses de las dos naciones".

El pasado jueves, durante la sesión de control en la Asamblea, fue la primera vez que la presidenta habló de Milei tras el choque diplomático sin precedentes con Argentina. Lo hizo después de que las formaciones de izquierda – PSOE y Más Madrid- lo sacaran a relucir durante sus intervenciones. "¿Por qué no ha valorado todavía las palabras del señor Milei después de cuatro días?", le inquirió Manuela Bergerot.

"No han respetado al presidente argentino ni la voluntad del pueblo de la Argentina que le ha elegido libremente en las urnas, que es a lo que ustedes tienen urticaria porque han promovido el clientelismo, la inseguridad, la impunidad, el asalto a la instituciones, al Poder Judicial. (…) Son ustedes (con sus políticas) los que han provocado que Milei sea hoy el presidente, así que si él es tan malo, qué mal lo habrán hecho ustedes", replicó la presidenta.

Cena en el Casino de Madrid

El presidente de Argentina volverá a España el próximo 21 de junio para recibir el premio que le otorga el Instituto Juan de Mariana por su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad".

El acto de entrega tendrá lugar durante la Cena de la Libertad del Instituto, que se celebrará en el Casino de Madrid. El director del Instituto y periodista de Libertad Digital, Manuel Llamas, destaca que "Javier Milei ha hecho historia al convertirse en el primer Presidente libertario de la historia, pero, sobre todo, al lograr difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad en un país arruinado por el socialismo durante décadas, además de contribuir enormemente a la divulgación del liberalismo a nivel internacional".