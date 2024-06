Una plaga de polillas gigantes invade Madrid: ¿es una novedad?, ¿implica riesgos para la salud?

No se habla de otra cosa. La plaga de polillas que ha invadido la ciudad de Madrid, sobre todo en el sur y suroeste, y otros puntos de la región. Algunos achacan el aumento de la presencia de estos insectos en hogares y zonas urbanas a las elevadas temperaturas que en estos días se están registrando en la zona del centro del país. Pero los expertos no lo tienen claro.

Según el catedrático de Zoología en la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Viejo, consultado por El Confidencial, su proliferación es todo un misterio. Hay años que aumenta considerablemente su presencia y otros en los que casi no hay rastro de ellas. "No se sabe con total certeza. Normalmente, su presencia se achaca a primaveras lluviosas e inviernos no muy fríos, propicios para que las larvas sobrevivan. Las lluvias en primavera facilitan la supervivencia de las orugas y eso permite que los ejemplares adultos puedan formar una densa población, pero las causas son más diversas y no están esclarecidas al cien por cien", señala a este periódico.

En el caso de este año se trata de polillas de un tamaño considerable, de la variedad autographa gamma, un insecto migratorio en busca de tierras más frías que viaja para garantizar su supervivencia. Tal es el revuelo que ha causado su presencia que desde el Ayuntamiento de la capital han tenido que salir a recordar que son "inofensivas" para la salud.

Otras plagas en 1996 y 2013

Así lo ha dicho este viernes el propio alcalde que, en declaraciones a los periodistas desde la Escuela Internacional de Artes Escénicas JANA, ha reconocido que están apareciendo polillas en la ciudad "de un tamaño considerable" aunque ha recordado que son "inofensivas", tal y como informan desde Madrid Salud.

"Esto es un mensaje de tranquilidad para todos los madrileños, que son inofensivas y que por tanto, en principio, no tienen peligro alguno como consecuencia de su presencia, más allá de que obviamente puedan llamarnos la atención", ha explicado.

José Luis Martínez Almeida ha recordado que se trata de una cuestión que aparece con carácter cíclico, las dos últimas veces fueron en el año 1996 y en el año 2013. Además, ha indicado que hasta el momento no se ha recibido una gran cantidad de avisos. "Actuaremos a través de los servicios de Madrid Salud para en todo caso evitar que se pueda producir cualquier tipo de incomodidad o molestia", ha subrayado.

Son "inofensivos"

El Departamento de Control de Vectores del organismo municipal Madrid Salud ha recibido "cierto número de avisos" sobre actividad de polillas ambientales diurnas desde finales de mayo que, en cualquier caso, no ha sido "muy destacado" ni supone "riesgo alguno para la salud".

Fuentes municipales han informado este viernes a EFE de que el número de llamadas por esta especie de polillas, lepidópteras, se ha observado desde los distritos del sur y el sureste, y detallan que los insectos son "inofensivos" porque "ni pican ni transmiten enfermedades al ser humano".

El Consistorio madrileño asegura que las polillas no guardan relación alguna con otras especies que generan daños en textiles o se comportan como plagas de interés alimentario, motivo por el que no se ha llevado a cabo "ningún tratamiento insecticida" al no estar indicado.