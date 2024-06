Ayuso avisa del giro "ultraizquierdista" y "violento" de Sánchez por sus amenazas al CGPJ: "Es matonismo democrático"

La presidenta de la Comunidad de Madrid compareció este miércoles tras el Consejo de Gobierno que se celebró de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Como cada vez que la presidenta y sus consejeros salen de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a otros municipios de la región, la jefa del Ejecutivo regional ofrece personalmente una rueda de prensa.

El azar dispuso que coincidiera el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un ultimátum al PP para renovar el Poder Judicial o le quitará la competencia al CGPJ para nombrar a los magistrados. El anuncio lo realizó en el programa de Silvia Intxaurrondo en TVE y volvió a incidir en ello poco después en el Congreso de los Diputados. Un "paquete de calidad democrática", fue el eufemismo a través del cual lanzó su promesa a Gabriel Rufián de tratar de poner coto a la prensa crítica y a los jueces.

Isabel Díaz Ayuso realizó un discurso implacable, alertando de la gravedad de este anuncio. Algo que contrastó con la posición de la dirección nacional del PP, que considera que esto es una "bravuconada" de Sánchez sin mayor recorrido. Pero es que en la Comunidad de Madrid lo tienen claro: "Sánchez se ha pasado a la ultraizquierda y, tras su derrota electoral por 700.000 votos, será más autoritario y más bestia", avisan desde el equipo de la presidenta.

Sánchez está desatado: Si además de CIS, RTVE, EFE, empresas, etc., amarra el poder judicial, será un tirano de ultraizquierda con todas las letras. El gobernante más corrupto y violento de Europa. pic.twitter.com/2nFxQf54Vs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 12, 2024

"Hoy hemos visto otras amenazas del presidente del Gobierno, como siempre escudándose en el victimismo, en el fango que él promueve, que es todo lo que le rodea. Hoy anuncia con amenazas la reforma de manera unilateral del CGPJ. Ya intuíamos que la derrota electoral de Sánchez le haría aún un hombre mucho más izquierdista y violento, porque estos anuncios es de matonismo democrático, pero queremos denunciar que esas reformas con las que amenaza a la prensa y a los jueces lo que indica es que va a ser un presidente aún más autoritario y ultraizquierdista", afirmó Ayuso para quien lo que busca Sánchez es "tapar su corrupción".

La presidenta no quiso dejar pasar por alto este anuncio del presidente. "Queremos avisar de que la Constitución no atribuye competencia alguna al Gobierno para hacer esta reforma. Ninguna es ninguna", advirtió. "Por eso es tan autoritario lo que pretende hacer Pedro Sánchez". La dirigente madrileña de los populares recordó que "son las Cortes Generales, a partes iguales, Congreso y Senado, quienes tienen que hacer estos nombramientos". Pero avisó de que "por supuesto, con prácticas bolivarianas, ya se encargará de pisotear al Senado para que no cuente una Cámara fundamental como es esta".

Además, "mientras tanto, tenemos al fiscal general en su huida hacia delante". Así las cosas, Ayuso no resta un ápice de importancia a lo que está ocurriendo. "No habíamos vivido una situación tan grave en España en democracia".

Sánchez pretende que nada le ponga límites. pic.twitter.com/mkw4LDu6NX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 12, 2024

Aprueba en Consejo de Gobierno recurrir la amnistía

La presidenta madrileña anunció también que el Consejo de Gobierno de este miércoles ha aprobado la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Amnistía, después de que este lunes se aprobara en el BOE. Ya hace unas semanas solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos han emitido un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. Se hará en un plazo de unos tres meses, avanzó.

Para la jefa del Ejecutivo regional, la amnistía supone "una violación de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la Constitución, el de la seguridad jurídica, el de la separación de poderes y también el de igualdad de todos los españoles ante la ley". Se trata de una norma "redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática" y que, por supuesto, "no finaliza nada, sino que le abre la puerta a todo lo que viene a continuación".

"El siguiente paso será el referéndum"

En este sentido advirtió de que el siguiente paso será el referéndum. De todo esto "es responsable directamente el presidente del Gobierno porque el siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles, la ruptura de la convivencia otra vez y a peor". "Sobre todo, pretende llevar a votar lo que es totalmente ilegal votar, es decir, una trampa tras otra, una mentira tras otra".

Ayuso continuó señalando que "la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de derecho, que hace difícilmente reparable tanto daño al buen nombre de España dentro y fuera". "Deja débil a España, la deja bajo sospecha y también la deja inerme ante los que quieren destruir a la nación". En la misma línea, denunció que quedan "desamparados" los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Deja prevaricadores a nuestros funcionarios, a nuestros diputados, senadores, cuestionando al Rey y todo sobre una inmensa mentira. Frente al escándalo de la amnistía, la Comunidad de Madrid no va a quedarse de brazos cruzados y, por eso, actuamos con la Constitución en la mano", subrayó.

En su argumentación, la Abogacía del Gobierno regional denuncia que la Ley de Amnistía afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Carta Magna. Defiende que nuestro Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales. La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución.

Además, considera que supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La Comunidad de Madrid resalta que el Gobierno central ha sacado adelante esta ley sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso