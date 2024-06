Ayuso exige la dimisión inmediata de García Ortiz al quedar de forma inédita al borde de la imputación

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, compareció este jueves ante el juez instructor del Tribunal Superior de Madrid en el marco de la causa abierta contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, a raíz de la denuncia interpuesta por el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, tras difundir la Fiscalía los emails de su abogado.

Lastra confirmó que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le dio la orden "por imperativo" y través de WhatsApp de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Con anterioridad, el propio García Ortiz ya había reconocido en un escrito enviado al instructor que fue él quien "interesó" que se remitieran los correos intercambiados entre el fiscal Salto y el abogado de Alberto González, Carlos Neira. Todo ello coloca al fiscal general, que se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, al borde de la imputación por un delito de revelación de secretos, lo que supone un hecho sin precedentes.

Así las cosas, la presidenta ha exigido la dimisión inmediata de García Ortiz. Lo hizo primero ayer a través de sus redes sociales y lo ha vuelto a exigir este viernes a preguntas de la prensa. "El fiscal general no puede seguir un minuto más en su puesto, cometiendo ilegalidades y habiendo sido advertido por ello. Sánchez y el fiscal general no seguirían un minuto más en cualquier otro país, con un gobierno con unos mínimos de decencia, de ética y, desde luego, de respeto por la separación de poderes y por el Estado de derecho", afirmó.

"Esa extralimitación era evidente desde el mismo momento en el que un señor ve cómo sus datos personales y su declaración fiscal está por todos los medios de comunicación", prosiguió Ayuso. "Y se pone al frente de la misma y a responder por ello el propio fiscal", subrayó. "No sé qué más hechos hacen falta aquí para demostrar que los poderes del Estado están actuando contra un ciudadano por una motivación política porque de no ser mi pareja esto no hubiera llegado a aquí".

Y advirtió de que "si vamos a romper las leyes del juego y vamos a ir atacando a periodistas, a jueces, a políticos para que Sánchez se mantenga en la Moncloa creo que estamos en otra cosa, que me parece realmente grave".

El portavoz parlamentario del PP también se expresó en el mismo tono de contundencia. "El fiscal general del Estado no puede estar ni un minuto más al frente de la Fiscalía. Se comporta como un ministro más del Gobierno autoritario de Pedro Sánchez y está desprestigiando al órgano que encabeza". Se refería también Carlos Díaz Pache a la orden dada por Álvaro García Ortiz a los fiscales del 1-O de levantar la orden de detención contra Carles Puigdemont, entre otros, y al cuestionamiento que realiza de sus argumentos jurídicos a los que tacha de "extravagantes" o "intrascendentes" consideraciones políticas.

"Es una vergüenza que Pedro Sánchez esté utilizado la Fiscalía General del Estado para no tener ningún límite en su ejercicio político", señaló Pache, que añadió que García Ortiz "ha dado órdenes ilegales para revelar datos privados de un particular, a pesar de estar advertido de que no se podía hacer y ahora está dando instrucciones a los fiscales que se están resistiendo a amnistiar la malversación de caudales públicos para olvidar que Puigdemont y sus cómplices nos robaron a todos para dar un golpe de Estado".