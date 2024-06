El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la filtración del expediente municipal sobre las obras realizadas en su vivienda.

Según ha adelantado El Debate y confirmado Libertad Digital, González Amador asegura en el escrito registrado que el contenido íntegro del dossier con la información de su inmueble, y al que él todavía no habría tenido acceso en su totalidad pese a ser interesado directo, se filtró a varios periodistas y, al menos, al PSOE y Mas Madrid, incumpliendo la Ley Orgánica que protege los datos de todos los particulares en España.

Los abogados del novio de la presidenta creen que hubo "accesos indebidos" de miembros del organigrama municipal que, sin estar autorizados para ello, consultaron el detalle de la inspección al piso que fue publicada después por varios medios de comunicación, como El País, La Ser o elDiario.es. Creen que esa filtración se produjo desde la Junta del distrito de Chamberí, donde González Amador está empadronado.

La noticia fue publicada por estos medios el pasado 27 de mayo. Al hilo de estas publicaciones, el alcalde José Luis Martínez Almeida señaló que "el procedimiento administrativo va a concluir" pero no quiso dar más datos pues "son confidenciales" y afectan a la "esfera privada". "A la izquierda le gustaría el ensañamiento, nosotros aplicamos la legalidad", dijo en ese momento.

A modo de ejemplo, González Amador relata en su escrito cómo ese día 27 de mayo, en el programa de La Ventana, de la Ser, un periodista preguntó sobre este asunto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, refiriéndose a cuestiones y papeles que él mismo no podría descargarse, desde su email, hasta el día siguiente, martes 28 de mayo, a las 10:32 horas de la mañana, recoge también El Debate.

Ayuso: "Se tiene que defender"

"Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea", señaló este viernes la presidenta al hacerse pública la denuncia de su pareja. "No se puede estar en permanente indefensión", añadió. Unos datos que "se han filtrado al Partido Socialista, a Más Madrid y a la prensa". En este punto, Isabel Díaz Ayuso preguntó a los periodistas: "¿Ustedes se imaginan lo que puede ser sus datos y que la Junta de distrito, allá donde ustedes están empadronados, filtre los mismos por ahí sin ningún tipo de límites?". Así las cosas, "como cualquier ciudadano, se tiene que defender y pedir amparo a las instituciones, que están para eso, no para lo contrario".

Ayuso quiso señalar también que este caso "no parece una cuestión política pero sí administrativa: hay unos datos de un particular que están en una Junta de distrito y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. Eso a todas luces se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter personal". Así las cosas, subrayó que "este ciudadano tiene todo el derecho del mundo a defenderse ante las instituciones, sólo faltaba que no pudiera".

Almeida investigará y baraja acudir a los tribunales

En la misma línea se expresó el alcalde de la capital, que realizó una distinción clara entre lo que sucedió con las filtraciones de datos reservados de González Amador por parte de la Fiscalía y este caso. "Permítame introducir una diferencia importante con la filtración de la Fiscalía General del Estado: aquí no hay nadie del equipo de Gobierno que haya dado una orden ilegal como sí se ha producido en la Fiscalía General", defendió Almeida.

Así las cosas, afirmó que el cargo del concejal presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, no está en "entredicho" porque él no tiene "ningún tipo de responsabilidad" pero añadió que en caso de que concejales de Más Madrid hayan filtrado estos datos deberán dar "las explicaciones oportunas". "No se puede culpar a nadie. Aquí tienen acceso concejales y funcionarios, pero si algún concejal de la oposición, que además ha hecho exposición pública de que tenía conocimiento de esos documentos, ha accedido a los mismos, supongo que será la primera persona interesada en decirle a los madrileños que no ha hecho absolutamente ninguna conducta irregular", deslizó.

El regidor reconoció que la filtración se ha producido desde el Consistorio y anunció, en declaraciones a la prensa, que investigará los accesos "indebidos" a la base de datos del Ayuntamiento. El alcalde subrayó su respeto al derecho que asiste a cualquier persona a presentar la reclamación que considere conveniente y aseguró que en este caso es "obvio" que se ha producido una filtración de datos que no deberían de ser públicos.

"Nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos". Además, el primer edil mostró su predisposición "total y absoluta" a colaborar en las investigaciones que se puedan abrir por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y esperan que la persona que haya cometido esta infracción reciba "el castigo legal y jurídico que corresponda".

Almeida subrayó que si se ha cometido alguna actuación indebida lo llevarán a los tribunales aunque dijo que todavía no han recibido ninguna notificación, aunque sí se ha presentado un escrito ante la Junta Municipal de Chamberí denunciado los hechos.

"El Ayuntamiento tiene que actuar para hacer respetar la legalidad vigente. Nosotros estamos dispuestos, desde luego, a que se respete la legalidad y que si hay alguien que lo ha hecho, lo pague en el Ayuntamiento de Madrid".