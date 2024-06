Cuentan que al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se encuentra al borde de la imputación por un delito de revelación de secretos en el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, sus compañeros fiscales le llaman Alvarone, en un claro homenaje a la célebre cinta de Coppola.

Y haciendo ese paralelismo con El Padrino, el diputado y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, mostró este jueves dos fotografías: una de la aclamada película y otra que se tomó ayer mismo, durante los actos por el X aniversario de la proclamación de Felipe VI, y que constituye un editorial por sí misma.

La tomó Chema Moya, de la agencia EFE, y en ella se observa a un sonriente fiscal general saludando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encontraba sentado junto a su mujer, Begoña Gómez, también muy sonriente, imputada por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que esbozaba asimismo una amplia sonrisa.

EFE

Ocurrió durante el debate de una PNL llevada por Más Madrid en la que se instaba a conceder un millón de euros a la agencia de Naciones Unidas, UNRWA, para atender a los refugiados palestinos. "Hay fotos que me conmueven", dijo Serrano al finalizar su intervención sobre este asunto. "Por ejemplo, ésta", dijo sacando una imagen de una mítica escena de El Padrino. "Perdón, esta es la foto de un mafioso; la que me conmociona es ésta", añadió sacando a relucir la instantánea de García Ortiz con Sánchez, Begoña Gómez y Armengol. "Son muy parecidas: aquí está un jefe de la mafia – afirmó señalando a Corleone- y aquí tienen a otro jefe de otro equipo".

Los gritos en la bancada socialista fueron audibles aun sin micrófonos encendidos. "De esto es de lo que no quieren hablar y por eso hablan de política internacional: de una foto en la que está el presidente del Gobierno, el fiscal general del Estado, no se equivoquen, hay quien cree que es el abogado del presidente, es que lo hace a tiempo parcial. ¿Y quién está en la foto contemplando? La tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, involucrada en el caso Koldo y en un caso de Puertos de Baleares", señaló Serrano mientras el portavoz adjunto de los socialista, Jesús Celada, mostraba con su tablet la fotografía de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado. "Este es el problema que tiene España en estos momentos aunque ustedes traten de desviar la atención a otras cuestiones", sentenció el popular.

Para Serrano, "ni la crisis de refugiados en Palestina, ni la crisis con Argentina, ni los problemas con Argelia, ni los resultados en las europeas, ni sus exagerados cuentos de que viene la ultraderecha, ni las salidas de tono de un ministro (Óscar Puente) que parece salido de un safari, ni el francomodín, ni sus ataques al PP, a Ayuso, a la Justicia o a los medios de comunicación" pueden "tapar dos realidades: una es que Madrid tiene un gobierno legitimado por las urnas, con el apoyo mayoritario de los madrileños, que está cumpliendo con su programa y que ha presentado ya diez leyes"; la otra, "que enfrente lo que tenemos es un Gobierno débil incapaz de sacar nada adelante, sólo una ley, la de Amnistía".

El diputado del PP subrayó que "no es lo mismo cualquier víctima civil fruto de una guerra que un atentado deliberado con la intención de matar a civiles, a mujeres y niños, que fue lo que hizo Hamás. No pueden comparar un atentado con la desgracia que supone la pérdida de vidas humanas civiles en una guerra. Y no, no es lo mismo un gobierno democrático elegido libremente que una banda terrorista, no hay que ser equidistante", dijo en relación a Israel.