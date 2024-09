Una Bergerot desatada se encuentra con la advertencia de Ayuso: "Van a acabar en los tribunales por mentir día a día"

Fueron 30 minutos los que Manuela Bergerot dedicó a atacar e insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su entono; especialmente a su pareja, a la que nombró en repetidas ocasiones. Unas arremetidas que la portavoz de Más Madrid intercaló con la descripción de un Madrid apocalíptico, culpa de las políticas del Partido Popular.

Ocurrió durante la segunda jornada del Debate del estado de la región, momento en que los grupos políticos de la Asamblea deben dar la réplica al discurso y los anuncios de ayer de Isabel Díaz Ayuso. "Políticas negligentes", "el modelo low cost", "la comida podrida" y "la precariedad laboral" son "la marca Ayuso", resumió la jefa de la oposición.

Bergerot acusó a la presidenta de ser parte de la "ola reaccionaria de Europa", de activar los "discursos de odio", señalando a los inmigrantes con "bulos", de restringir "los derechos de las personas LGTBI" y de burlarse de cada avance feminista. "Si le importa la violencia sexual contra los hombres no la utilice para tratar de intentar dividir al feminismo porque no se lo vamos consentir", lanzó tras el anuncio de la presidenta de construir un centro para los hombres víctimas de violencia sexual.

Las víctimas de las residencias durante la pandemia o la Franja de Gaza fueron otros de los asuntos que la portavoz de Más Madrid abordó durante el debate. "Señora Ayuso, usted cree que va a ser un personaje para la historia y se está convirtiendo en un personaje de historieta. Es la amiga de Nacho Cano, la novia de un señor que se esconde en los baños de Plaza de Castilla con una peluca puesta, la que inunda un bar de aguas fecales por las obras de su casa", espetó también. "Lo más grave no es mentir por amor, es mentir desde el atril de la presidencia de la Comunidad de Madrid; lo más grave no es vivir con un delincuente fiscal, lo grave es defenderlo y encubrirlo poniendo a su disposición todos los medios", ahondó en relación a su novio.

También la corrupción ocupó unos minutos del discurso de Más Madrid. No para denunciar el caso Koldo, que afecta al Gobierno del que Más Madrid forma parte, sino para señalar directamente a la vicepresidenta del Parlamento madrileño, Ana Millán, investigada por varios delitos. "Señora Ayuso, míreme a la cara cuando le hablo: es una vergüenza que la número tres de su partido esté investigada por delitos de corrupción y usted la proteja". (…) No tiene vergüenza ni la conoce por eso respalda a Ana Millán y a los corruptos que brotan como setas a su alrededor. Es una presidenta cercada por la corrupción", llegó a decir. "La corrupción de sus amigos, de su familia y de su partido. Está subida a un trono de carcoma, que es el PP de Madrid".

"Van a acabar en los tribunales"

La presidenta, en un gesto hacia la oposición, decidió dar una respuesta individualizada a cada uno de los grupos. "Van a acabar en los tribunales la mitad de su grupo parlamentario y de su partido. Y no lo haré yo y la factura no la pagará el Gobierno ni la Comunidad de Madrid", dijo contraponiéndose así a Pedro Sánchez y, su mujer, Begoña Gómez. "Yo quiero ver la factura de los abogados que ustedes van a tener que pagar después de las querellas que les van a caer por mentir día a día".

Hay que recordar en este punto que González Amador ha emprendido una una batalla legal contra el PSOE, Más Madrid, la ministra Diana Morant, la concejal Rita Maestre, el diputado socialista José Zaragoza y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. No obstante, la presidenta madrileña añadió que sus ataques no le afectan. Está ya curtida. "Gracias a ustedes me he hecho más fuerte en la vida".

Pero Ayuso comenzó su intervención recordando de dónde viene Más Madrid y el cáncer que, a su juicio, ha supuesto para la política española. "Se escindió de Podemos por luchas internas de poder, donde se cortaban cabezas. Entraron en la política para desguazarlo todo. Es más, desde que la ultraizquierda tiene escaños en los parlamentos, la política en España se ha ido al traste". Y ahora "el propio presidente, para poder mantenerse en la Moncloa, ha tenido que escorarse para quitarle sus votos".

Ayuso recupera la Dirección General de la Mujer

Después pasó a hablar de feminismo y a replicar las duras críticas que en este sentido había recibido. En este punto, anunció que van a recuperar la Dirección General de la Mujer. "Ustedes son los que están borrando a la mujer. Da vergüenza y no me hace gracia. Nosotros vamos a defender a hombres y a mujeres en igualdad, por supuesto, pero en igualdad de oportunidades y ante la ley, que es la única igualdad real que existe".

Ayuso afeó a los de Más Madrid que mientras se les llena la boca hablando de la defensa hacia las mujeres arremetan sin piedad contra ella. "Cuando yo estoy en el turno de palabra y yo estoy defendiendo aquello en lo que creo me tratan con gran persecución, de una manera inmisericorde y maniquea… A mí, a mi familia, a mi entorno o a la vicepresidenta de la Asamblea a la que pronto le van a tener que pedir una disculpa".

La defensa de Lobato a Sánchez

Después llegó el turno para Juan Lobato que, con un talante mucho más cordial, le reprochó a la presidenta regional haber dedicado los primeros minutos de su intervención de más de dos horas de duración en realizar un duro alegato contra Pedro Sánchez. No obstante, el portavoz del PSOE utilizó también los primeros compases de la suya en defender la labor y las políticas del Ejecutivo central, ante la atenta mirada del delegado del Gobierno, Francisco Martín.

"Su legado va a ser su odio a Pedro Sánchez, no su gestión", le espetó el socialista. "No le brillan los ojos de ilusión cuando habla de Madrid, del potencial que tiene. Solo le brillan de rabia que tiene contra Pedro Sánchez", añadió Lobato mientras también decidió afear a Ayuso la falta de transparencia y la corrupción de su partido, días después de que se abriera juicio oral contra la exalcadesa socialista y concejal del Ayuntamiento de Móstoles, Noelia Posse, entre otros casos.

"Radicalidad" y "extremismo"

La presidenta le replicó que "confunde radicalidad con extremismo". "Y para mí hay silencios y supuestas moderaciones que son mucho más extremas que aquellas personas que decimos las cosas como son, de frente, a pesar de que el rodillo mediático que controla la Moncloa intente callarnos y silenciarnos para que no digamos las cosas como son".

En este sentido, Ayuso reprochó a Lobato su silencio y el haber "mirado para otro lado con la financiación insuficiente para Madrid, con el reparto de fondos europeos, con los impuestos a la carta que han venido solo contra Madrid, con la falta de médicos" o con "el cupo catalán". "Ha mirado para otro lado con la amnistía a los golpistas, que tanto daño hace al Estado de derecho y, por tanto, también a Madrid, ha mirado por otro lado con la gestión de las Cercanías". Así con un largo etcétera.

"Ya no hace falta ni que pidamos nada al Gobierno, simplemente que no estorbe y que nos dé lo que nos debe", apostilló. La presidenta sostuvo que "Madrid no pide más porque Madrid es leal con España y como no ha montado un negocio ni un chiringo en torno a la identidad madrileña, ni somos más que nadie, no pedimos lo que no nos corresponde. Simplemente que nos dejen en paz".