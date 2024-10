El PSOE se descolgó este jueves del resto de partidos de la oposición y decidió preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sesión de control al gobierno de la Asamblea por la financiación de las universidades públicas, mientras Vox y Más Madrid pusieron el acento en el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Las fuertes críticas de Juan Lobato llegan en mitad del caso que salpica a la mujer del presidente del Gobierno y tan sólo dos días después de la constitución de la comisión de investigación sobre los presuntos tratos de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez. "Tiene un plan bien pensado para ir desmantelando la universidad pública igual que está haciendo con la sanidad, con la educación, con las residencias, con la vivienda pública", le espetó el portavoz socialista.

"Y si no, explíquenos: ¿por qué se puede estudiar Medicina en más universidades privadas que en públicas?, ¿cree que una familia de clase media puede permitirse la libertad de gastar 1.000, 2.000 euros al mes en la educación universitaria de cada hijo?", le inquirió Lobato, que sentenció que "tener que endeudarse para estudiar no es libertad".

Para rematar, el socialista afirmó que la presidenta madrileña "está expulsando a la clase media de la universidad y está abriendo la puerta a los negocios y a la especulación". "Ahí sí que tendríamos que investigar, ahí sí que tendría que haber una comisión de investigación". Y es que, según Lobato, Isabel Díaz Ayuso "sólo tiene coraje para ir de la mano de Vox, y en contra del señor Feijóo, a perseguir a la mujer del presidente del Gobierno; no a investigar, a perseguir", subrayó.

No le importa la educación pública. No le importa la sanidad pública. No le importa las residencias públicas. Solo está preocupada por perseguir a la mujer del presidente del Gobierno. Está es la libertad e igualdad de Ayuso.@juanlobato_es en la @asambleamadrid pic.twitter.com/GCQDUHRwUu — PSOE (@PSOE) October 10, 2024

"El fundraising sosteneibol África Center"

Ayuso no daba crédito. "Tienen la cara dura de haber montado en la Moncloa el fundraising sosteneibol África Center, que significa: me lo llevo, monto un chiringo para tener algo en lo que trabajar y beneficiar a las empresas que han formado parte de una cátedra que no tiene ni alumnos", replicó la presidenta, quien asombrada preguntó a Lobato: "¿Y usted me habla de la Universidad Complutense?", que es "la universidad central, es la docta, era la principal universidad pública de España y ustedes la han degradado una y otra vez. Hay que tener la cara dura". Y dirigiéndose a los socialistas añadió: "Llevan largos años degradando la universidad y, especialmente, la Complutense y lo público".

"Viven desde lo público para destrozarlo desde dentro con sus amigos sindicalistas, colocándose entre ustedes y creando una zozobra que está hundiendo las universidades más importantes, donde han urdido chiringuitos para promocionar a las empresas, han intentado privatizar la Universidad Complutense para darse títulos entre ustedes y para promocionar empresas en una cátedra que nació en la mesa del presidente del Gobierno", añadió implacable la presidenta.

El centro de funrising sosteneibol África Center nació en La Moncloa y ha intentado privatizar la Universidad Complutense para medrar con cátedras sin alumnos. pic.twitter.com/SOLo3g5Jtn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2024

La indignación de Ayuso iba in crescendo por momentos. "De todo lo que trabajan los madrileños, dos tercios se lo lleva el Estado para pagarle a sus amigos independentistas la fiesta" y advirtió: "No nos vamos a convertir en el cajero automático de los independentistas".

"Lujo de unos pocos, dice. No sé si están ustedes más presos de la indignidad o del miedo que les apodera: bolsas de dinero en Ferraz, 90.000 euros en bolsas de la trama que afecta a Koldo, a Ábalos, a Barrabés, en Elvas, a la familia…", enumeró haciéndose eco de las últimas revelaciones de la trama que afecta de lleno al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. "Se han convertido en un partido estalinista", espetó a los socialistas. "Yo no sé si son sus sueldos o que se han olvidado lo que es ser socialista lo que les lleva encima defender esto. ¡Qué vergüenza!", exclamó.

La jefa del Ejecutivo regional hizo también referencia a la comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea, que será la primera persona, junto al rector Joaquín Goyache, que los populares llamarán para que declare en la comisión de investigación cuya primera sesión se celebrará previsiblemente el 13 de noviembre. "¿Cómo van a recibir aquí a la jefa? ¿A puerta gayola, por los pasillos, los conductos del aire?", preguntó a la bancada socialista. "No sé cómo lo van a organizar, pero van a tener que dar aquí explicaciones porque el dinero de los madrileños que pagan, y pagan mucho, se ha ido por el sumidero para hacer negocios y chanchullos que son insoportables".