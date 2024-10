Un pitbull desfigura la cara a un niño de dos años que vivía en una casa okupa

Un niño de dos años resultó gravemente herido el pasado sábado tras ser atacado por un pitbull en una casa okupa de Alcalá de Henares, Madrid. El pequeño sufrió importantes heridas en la cara y fue trasladado de urgencia al Hospital La Paz, donde fue sometido a una cirugía de reconstrucción facial. Este lunes se ha confirmado que evoluciona favorablemente. La Policía investiga ahora las circunstancias del ataque, así como las condiciones en las que vivía el menor en la vivienda, que podrían no ser las adecuadas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas en un inmueble ocupado, que está situado en el Camino Viejo de la Esgaravita. Tras recibir el aviso, acudieron al lugar agentes de la Policía Local y Nacional, así como una ambulancia del Summa. El niño fue trasladado inicialmente al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares con heridas incisas en la cara y mejillas. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al departamento de cirugía pediátrica del Hospital La Paz, donde ha sido intervenido.

Testimonio del padre

El padre del niño, de 25 años y propietario del perro, ha relatado que el ataque ocurrió cuando fue a buscar unas llaves, momento en el que el pitbull -que llevaba años conviviendo en la casa- se abalanzó sobre el pequeño, para su sorpresa.

Según ha explicado a Telemadrid, él actuó rápidamente para liberar al menor de la boca del animal, abriendo su mandíbula: "Me dijeron que si no llego a actuar tan rápido, el niño se queda en el sitio". Ha asegurado también que el can ha estado jugando con su hijo cada día desde que era un cachorro, sin mostrar "nunca" ningún comportamiento agresivo.

Versiones contradictorias

Sin embargo, algunos vecinos -según han explicado en Mañaneros- han ducho justo lo contrario. Aseguran que solía ladrar con frecuencia a las personas que pasaban por allí, y que en la puerta de la vivienda hay un cartel que advierte: "Cuidado con el perro".

La vivienda okupada, en la que residía el niño junto a su padre, presentaba condiciones higiénico-sanitarias que ahora se investigan, dado que podrían no ser apropiadas para un menor. Además, la madre del niño, quien también acudió al hospital para conocer su estado y acompañarlo, tiene una orden de alejamiento respecto al padre.

Sin licencia para razas peligrosas

En cuanto al perro, un pitbull de casi cuatro años, tenía un chip de identificación. Pero no contaba con la licencia especial para razas peligrosas ni con un seguro. Tampoco tenía las vacunas al día. Tras el ataque, la Policía Local trasladó al animal al Centro Integral Municipal de Protección Animal de Alcalá de Henares, donde permanecerá bajo custodia hasta que se decida su destino legal.

Las autoridades judiciales, junto con los servicios sociales, están evaluando tanto la situación del menor atacado como las posibles acciones legales que se puedan tomar en relación a su entorno y las condiciones de la vivienda okupada.