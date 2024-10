La impulsora de la manifestación del 20-O: "Es un gobierno sin honor, sin rigor, sin decencia"

Este domingo 20 de octubre, Madrid será escenario de una manifestación bajo el lema "Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad: ¡elecciones generales, ya!", convocada por la Plataforma por la España Constitucional. Inma Castilla de Cortázar, vicepresidenta del Foro Alternativa y Libertad, ha sido una de las principales impulsoras de esta convocatoria, que busca denunciar lo que considera un "declive institucional" en el país bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

En una reciente entrevista concedida al programa La trinchera en llamas de EsRadio, presentado por Manuel Llamas, Inma Castilla de Cortázar expuso los motivos que han llevado a la organización de esta manifestación y lanzó duras críticas al gobierno actual, al que acusa de haber provocado una "deconstrucción del Estado de derecho" y un deterioro moral y político sin precedentes. Según Castilla de Cortázar, el gobierno ha incurrido en "una retahíla innumerable de despropósitos, hechos con la más absoluta desfachatez", y puso como ejemplo la Ley de Amnistía, que calificó de "enormemente grave" junto con la "reducción de penas a los terroristas" y la liberación de individuos como Txapote.

La manifestación, que originalmente pretendía celebrarse en Cibeles, se llevará finalmente a cabo en Plaza de Castilla. Este cambio de ubicación ha sido, según Castilla de Cortázar, consecuencia de la negativa de la delegación del Gobierno a facilitar el acceso a espacios más céntricos. Sin embargo, ella interpreta este lugar como una oportunidad para "tener un gesto de agradecimiento a los jueces, que tan admirablemente están haciendo lo que tienen que hacer y que están siendo tan criticados, señalados."

Denuncia de la desinformación y manipulación mediática

Uno de los temas más destacados de la entrevista fue la denuncia de Castilla de Cortázar sobre el papel de los medios de comunicación. A su juicio, muchos medios han sido instrumentalizados por el gobierno y han renunciado a su deber de informar con veracidad. "Los medios públicos, todos esos que están tan bien subvencionados, han renunciado al más elemental principio deontológico que tienen los periodistas, que es decir la verdad", afirmó. Para ella, esta manipulación contribuye a una especie de "anestesia del criterio personal" de los ciudadanos, que, según su visión, están siendo sometidos a una estrategia que busca "aborregar a los ciudadanos".

Además, Castilla de Cortázar no dudó en calificar al actual gobierno de "delincuentes", añadiendo que "es una vergüenza" el desprestigio internacional al que, a su juicio, ha sometido a España. "Es un gobierno de corruptos, mentirosos", afirmó con contundencia, reflejando la indignación que motiva a los convocantes de la manifestación.

Llamado a la movilización y defensa de la democracia

La manifestación del 20-O no solo pretende denunciar los "ataques al Estado de derecho" por parte del gobierno de Sánchez, sino también despertar a una sociedad que, en palabras de Castilla de Cortázar, está sumida en la apatía. "Todo esto ha producido en la sociedad desistimiento, desánimo: ‘Esto no tiene arreglo’, ‘Este tío no entra en razón’", comentó, refiriéndose al sentimiento de impotencia que percibe entre los ciudadanos ante la situación política actual. Sin embargo, aseguró que los organizadores y participantes de la manifestación no están dispuestos a "quedarse callados", a pesar de las dificultades y los obstáculos que aseguran haber enfrentado.

El llamado a la movilización este domingo es, en palabras de Castilla de Cortázar, un acto de "conciencia ciudadana y de amor a España", con el que se busca reivindicar los valores democráticos y exigir un cambio urgente en la dirección política del país.