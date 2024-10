"¡Hasta aquí hemos llegado!": tensión máxima en Cibeles cuando Maroto llama "cara de payaso" a Almeida

La tensión se disparó en el Palacio de Cibeles, que acogía este martes la celebración del Pleno municipal. Ocurrió tras una votación y mientras el secretario daba paso a un nuevo punto del orden del día. "Señora (Reyes) Maroto, respete al señor secretario", comenzó señalando el presidente del Pleno, Borja Fanjul.

El escaño de la portavoz del PSOE se sitúa frente al del alcalde, José Luis Martínez Almeida. "Guarden silencio", volvió a repetir Fanjul esta vez a distintos concejales del PP. En ese punto, y cuando el secretario volvió a hacer uso de su turno de palabra, un gran revuelo en forma de protesta sacudió la bancada popular.

Almeida se puso en pie, encendió su micrófono y exclamó: "¡Ya está bien, eh! Presidente, no puedo tolerar que la señora Maroto haya dicho ‘la cara de payaso que tiene el alcalde’" y exigió una disculpa a la portavoz socialista. "¡Hasta aquí hemos llegado!, ¡los madrileños se merecen una disculpa, no son formas!".

El presidente del Pleno le mandó callar. "¡Guarden silencio!", repetía sin mucho éxito. "No hemos oído lo que han escuchado", le indicó Fanjul. Almeida explicó que su grupo había escuchado "cómo (Maroto) me señalaba con el dedo y decía ‘la cara de payaso que tiene el alcalde’. Eso es lo que hemos escuchado. Me limito a pedir a la señora Maroto que rectifique. Nada más".

Pero la socialista se negó a hacerlo. Así las cosas, Borja Fanjul le advirtió: "Luego no me pida usted que le dé la palabra cuando se sienta ofendida por alguna acusación del equipo de gobierno porque no se la voy a dar, se lo digo desde ya".

"Escalada de violencia"

El alcalde abandonó después el Pleno unos minutos y denunció ante los medios "la escalada de violencia" que se ha producido en Cibeles desde la llegada de Reyes Maroto a la portavocía del PSOE en el Consistorio. "Escalada física y verbal", dijo recordando al edil socialista Daniel Viondi, que le dio tres palmadas en la cara. Lo ocurrido este martes "es inaceptable", opinó el regidor.

"No le he rogado que me pidiera disculpas, únicamente que rectificara", pero no ha querido, subrayó Almeida. "Y creo que todo tiene un límite". Almeida achacó este tipo de comportamientos de la socialista a su nerviosismo porque "la corrupción la está alcanzando, sabemos que está en los informes de la UCO, que posiblemente tenga que afrontar un futuro judicial".

No obstante, "eso no justifica que Reyes Maroto acuda al insulto y a la descalificación como está haciendo". "Los madrileños no merecen una hooligan", que ha creado "un ambiente totalmente enrarecido en el Pleno del Ayuntamiento", que comenzó con esa agresión física de Viondi y que "culmina hoy" al decir que el alcalde tiene "cara de payaso". "No nos va a amedrentar ni achantar", advirtió.