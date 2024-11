Polémica en Torrelodones por el nombramiento de la Casa de Cultura como 'Paco de Lucía'

La propuesta del Partido Popular para que la Casa de la Cultura de Torrelodones sea nombrada Paco de Lucía tiene finalmente luz verde tras las reticencias iniciales del partido de Santiago Abascal. Finalmente, Vox ha aceptado dicha propuesta para que los logros históricos del músico español se vean premiados.

Paco de Lucía (1947-2014), fue un destacado músico y compositor español, ampliamente considerado y recordado como el guitarrista de flamenco más grande de todos los tiempos y uno de los más destacados del mundo en este instrumento.

Paco de Lucía y Torrelodones

En 1991, Paco de Lucía interpretó en Torrelodones su versión del "Concierto de Aranjuez" por primera vez en el país y nada menos que frente al compositor de la obra, Joaquín Rodrigo. El Teatro Bulevar de la Casa de Cultura de Torrelodones fue el escenario elegido para el gran acontecimiento.

Con el teatro hasta la bandera, Paco de Lucía actuó el 25 y 26 de abril de 1991, acompañado por la Orquesta de Cadaqués, dirigida por Edmon Colomer y compuesta por 40 músicos de Europa, Estados Unidos y Australia. Dichas actuaciones fueron grabadas en disco y en vídeo para su venta en todo el mundo.

En aquel entonces, Mario Mingo Zapatero era alcalde de Torrelodones. Conviene reparar en que no hubo venta de entradas a los dos conciertos organizados por la Sociedad Estatal V Centenario y la discográfica PolyGram, sino que todos los espectadores eran invitados. Algunos privilegiados pudieron presenciar el histórico momento en que el anciano maestro Joaquín Rodrigo abrazó a Paco de Lucía al finalizar el primero de los conciertos.

Dicho abrazo tuvo gran repercusión, pues aparentemente había cierto distanciamiento. No obstante, el maestro había asegurado que no existía una relación fría con Paco de Lucía: "Estoy realmente encantado de que mi concierto se interprete el mayor número de veces posible, y me parece muy bien que se aborde en esta ocasión con un tratamiento tan distinto del clásico como es el del flamenco".

Paco de Lucía dejó de ser de izquierdas

Paco de Lucía hizo varias afirmaciones sobre su ideología. En 1976, a la pregunta de "¿Qué es más importante a la hora de tocar la guitarra, la derecha o la izquierda?". El guitarrista respondió: "La izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es inteligente. Luego, la derecha es la que ejecuta".