Ayuso avisa a los "enemigos" de la Constitución: "Aquí estará Madrid para asegurarse de que España siga siendo España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció este martes uno los discursos más esperados del año, de los que más calado político tiene junto al que articula durante la celebración del Dos de Mayo.

Durante el acto de homenaje a la Constitución que cada año se celebra en la Real Casa de Correos, sede el Gobierno regional, la jefa del Ejecutivo madrileño reivindicó la Carta Magna realizando un repaso bastante exhaustivo de muchos de sus artículos. Porque "basta frecuentarla para darse cuenta de que casi todo lo que se pide, las herramientas para construir el futuro, están ahí. Y que es fruto de la democracia liberal, nunca suplantada por la popular".

"Han ido socavando la Constitución desde dentro, y ahora nos encontramos que cada vez más instituciones están en entredicho", advirtió la presidenta, quien subrayo que, "sin embargo, siguen en pie. Nos amparan. La Ley de leyes ha resultado tener mucho más aguante de lo que sus enemigos creían".

El discurso de Ayuso estuvo trufado de mensajes que advierten de la deriva emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años con la aprobación de la Ley de Amnistía o el pretendido cupo catalán que chocan de plano con los fundamentos de la Carta Magna. "A los totalitarios, a los que abusan de su autoridad, les enseñamos nosotros el texto de nuestra Constitución, recordando que no se puede estar gobernado a cualquier precio. O se respeta la ley y la ley de leyes, o nada sirve".

La presidenta puso el foco durante su discurso en varios artículos, enviando de esta manera también un potente mensaje frente al Gobierno y sus socios. Entre ellos destacó el 3 y el 20. "Nuestra lengua como españoles es el castellano o español, como recoge el articulo 3; así lo ha defendido hoy aquí quien, luchando por sus derechos fundamentales y los de sus hijos, lo hace por los de todos", dijo en referencia a Javier Pulido, cuya hija fue acosada por los independentistas por "reclamar algo tan justo y legal como respetar su derecho a estudiar español en Cataluña". "Su ejemplo fue un grito de libertad en una región donde la minoría nacionalista se impone de manera totalitaria vulnerando la Constitución", afirmó.

"Y celebramos que en España hay libertad de prensa, de expresión y de cátedra, reconocidas en el artículo 20, junto con la libertad de pensamiento, y de creación artística y científica", añadió Díaz Ayuso después de los ataques del Ejecutivo a los medios críticos o a algunos artistas como Nacho Cano junto al que la presidenta se ha significado públicamente.

La jefa del Ejecutivo regional puso pie en pared ante los ataques que recibe la región señalando que "quizá no sea mal sitio, esta Puerta del Sol, para recordar que, como dice el artículo 5, Madrid es la capital del Estado; y que, por lo tanto, descapitalizar España no solo es una insensatez y no beneficia a nadie. Es que igual es inconstitucional. O que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene, como todas las demás, autonomía financiera: artículo 156".

Y subrayó: "Aquí estará siempre Madrid para asegurarse de que España sigue siendo España, abierta a quien nos necesite y al servicio de nuestra Constitución y de todos los españoles, vivan donde vivan".

Ayuso elogió el papel de la Corona en momentos clave de nuestra historia reciente como el golpe de 1981 o, más recientemente, el 2017. Ahora, como hace más de siete años dijo Felipe VI, "son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos". También quiso poner en valor a la Princesa de Asturias como "mejor garantía" del cumplimiento y la permanencia de la Constitución. "Tras jurar la Constitución, recordó las palabras que le dijo un día su padre: 'Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional'".

Asimismo, Ayuso reiteró la necesidad de que el Estado siga presente en las comunidades autónomas en competencias "clave" como la inmigración, preservando la unidad de la Administración de Hacienda y la del Poder Judicial. "No se nos olvide que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de los españoles", recordó.

A su juicio, el espíritu de la Transición fue uno de los "mejores momentos de nuestra Historia", que posteriormente se renovó en el espíritu de Ermua y en grandes ocasiones como la pandemia y el reciente desastre de la DANA en Valencia. En este sentido, se mostró convencida de que los españoles viven mucho más en la concordia de la Transición, el orgullo de España, la Hispanidad y ser occidentales. "Lo tenemos todo para superar las amenazas a nuestra convivencia, para vivir en libertad y prosperidad", concluyó.