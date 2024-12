Ayuso, sobre la citación del Supremo a MAR : "Me parece bien que vaya a desmontar tantos bulos"

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, acordó este martes, a propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigados en la causa que instruye por la filtración de datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, citar como testigos entre los días 8 y 9 de enero a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete Isabel Díaz Ayuso y a ocho periodistas de distintos medios de comunicación, entre ellos Libertad Digital.

La citación del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña se conoció durante el acto institucional que la jefa del Ejecutivo regional realiza cada año para homenajear la Constitución en la Real Casa de Correos y fue uno de los asuntos más comentados en los distintos corrillos informativos. A esas horas Rodríguez aún no había recibido la citación por parte del Alto Tribunal.

"Me parece bien, que vaya a contar lo que sabe y a desmontar tantos bulos", dijo después Ayuso a los medios antes de asistir al I Foro Liberdefensa, un evento organizado por el Grupo Libertad Digital con la colaboración del Instituto de la Ingeniería de España. "Espero que también me pregunten – indicó a la prensa- por la absoluta vergüenza y la utilización torticera del Estado de derecho para proteger a la familia de Pedro Sánchez, empezando por el fiscal general del Estado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que se están poniendo al frente para defender causas de la familia del presidente del Gobierno". Para Ayuso, "no cabe mayor corrupción y utilización de los poderes del Estado que le pertenecen a todos los españoles".

El pasado 13 de marzo por la noche, Libertad Digital publicó una información en la que daba cuenta de que el fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Julián Salto, ofrecía la posibilidad al abogado de González Amador de alcanzar un acuerdo en la causa que le investiga por delitos fiscales y de fraude documental. "Aunque se ha denunciado también otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible", afirmaba textualmente el fiscal.

Relacionado El Supremo cita a MAR y a 8 periodistas como testigos en el caso de la filtración contra el novio de Ayuso

Durante el I Foro de Liberdefensa, Ayuso advirtió de la instrumentalización de las instituciones para intentar derribar a rivales políticos. "Defender la libertad, la dignidad de las personas, la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes no solo se tiene que hacer por fuera, sino también dentro, para intentar que ese germen no siga creciendo entre nosotros", afirmó.

Ahora mismo "estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto que carcome las instituciones desde dentro para que nada funcione, para que no tengamos donde acudir cuando todo se desmorone y que esto simplemente busca mantenerse al coste que sea, eso sí con una pasmosa facilidad también para tener amplias relaciones con regímenes que están persiguiendo la libertad de sus ciudadanos y que, además, silencian las atrocidades que cometen cuando no el desguace de la propia democracia".

Cuatro días después de que Juan Lobato depositara el acta notarial que acreditaba la implicación de Moncloa en la revelación del correo con los datos reservados de su pareja para tratar de desgastarla políticamente, Ayuso volvió a denunciar que "se están instrumentalizando las instituciones para intentar derribar a rivales políticos, algo que no habíamos visto en democracia, y creo que la ideología y el cambio de modelo que hay soterrado dentro de todo esto, está generando un abandono del país, un exceso de poder y de acoso al ciudadano en su día a día porque, cuando las instituciones no funcionan, evidentemente cae todo lo demás".

Así, en el I Foro de Liberdefensa la presidenta aseguró que desde la Comunidad de Madrid "vamos a seguir fortaleciendo las instituciones al servicio de todos, le pese a quien le pese, centrándonos en problemas reales, la economía, la verdad, los desafíos de futuro, la España de siempre que ha decidido no suicidarse sino estar al frente de los retos que se esperan de una gran nación como la nuestra". "Vamos a seguir siendo una casa de libertad, donde todos aquellos que quieren que se les deje en paz tienen su lugar, para ser empresarios, autónomos, huir de las dictaduras que hoy día asolan algunas regiones del mundo, para buscar prosperidad seguridad y, por tanto, libertad".