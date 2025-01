Empresarios de Madrid claman contra Sánchez por dejar morir el Palacio de Congresos

Madrid Foro Empresarial ha denunciado la inacción y las "promesas incumplidas" del Gobierno en relación a la reapertura del Palacio de Congresos de la Castellana, que ha calificado como "una joya arquitectónica testimonio de la inacción gubernamental". Desde la entidad aseguran que mientras Pedro Sánchez "siga al frente", Madrid "no tendrá su Palacio de Congresos".

La institución ha señalado que la infraestructura, que consideran fundamental para impulsar la economía madrileña y fortalecer su posición en el sector del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE), permanece cerrada desde 2012, pese al compromiso —incumplido— del Ejecutivo por reactivarla. A través de un comunicado, explican que el Ministerio de Industria y Turismo señaló finales de 2024 como fecha tope para la licitación del espacio. Sin embargo, "a día de hoy no hay ningún avance".

Su presidente, Hilario Alfaro, ha criticado los múltiples intentos sin éxito de obtener respuestas sobre el estado del proyecto, a la vez que ha lamentado la "desventaja" que supone este retraso en el desarrollo económico y el posicionamiento de la capital frente a otras grandes urbes que cuentan con instalaciones capaces de atraer eventos internacionales de gran envergadura: "Es inadmisible que una ciudad que compite con capitales como París o Berlín para atraer grandes congresos carezca de una infraestructura tan básica como esta".

En mayo, la Secretaría de Estado de Turismo anunció la intención de licitar la rehabilitación del 75% de la parcela del Palacio. Sin embargo, desde la entidad consideran que este compromiso se suma a una lista de promesas incumplidas que, según ellos, dejan a Madrid "perdiendo oportunidades millonarias".

Aunque en pleno comienzo de Fitur, una de las ferias más importantes de la capital, reconocen el papel crucial de Ifema Madrid en el turismo de negocios, los empresarios madrileños consideran que este recinto no puede cubrir por sí solo las necesidades del sector. Por ello, han insistido en la necesidad de una segunda gran infraestructura que "no solo compita, sino que atraiga nuevos eventos internacionales".

"Somos la mejor ciudad de congresos del mundo pero la única europea que no tiene un Palacio de Congresos en el centro de la ciudad, lo que perjudica de beneficios indirectos: comercio, hoteles, restauración, que podrían dejar en la ciudad", ha apuntado Alfaro, reclamando a Sánchez "actuar ya" en una cuestión que es de "voluntad política" y no de "recursos". "Si no lo hace, será evidente que Madrid no está entre sus prioridades", ha deslizado.