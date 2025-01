Las tarifas del transporte público en Madrid se quedarán como hasta ahora, con las rebajas del 60% que abonaban a medias el Gobierno central y el regional. "Mantenemos de momento los precios", señalaron a Libertad Digital fuentes de la Consejería de Transportes. Pero no saben precisar de cuánto tiempo se está hablando. "Hasta que se vea cómo solucionar el embrollo".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez había presentado en el Congreso un decreto ómnibus – previsto constitucionalmente para casos de extraordinaria y urgente necesidad- y en donde había introducido, cual cajón de sastre, las cuestiones más variopintas: desde las ayudas al transporte, la revalorización de las pensiones o las ayudas por la DANA hasta el regalo de un palacete en París al PNV. Junst, PP y Vox se lo han echado abajo.

La Comunidad de Madrid exige ahora al Gobierno central que cumpla con el compromiso que adquirió con los madrileños y financie los descuentos del transporte público como se viene haciendo desde la Comunidad de Madrid desde hace años. "Lamentablemente, una vez más los ciudadanos pagan las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno central y de nuevo, se evidencia la debilidad parlamentaria y la incapacidad manifiesta de Pedro Sánchez de gobernar", señaló el consejero del ramo Jorge Rodrigo.

De momento los usuarios del transporte público madrileño van a seguir pagando exactamente los mismos precios que venían pagando hasta ahora. Los mayores de 65 años y los niños entre 4 y 6 que disponen de la tarjeta infantil seguirán disfrutando de este servicio de manera gratuita. Respecto al bono de 10 trayectos también tendrá el mismo coste, es decir, 6,10 euros.

A esto hay que sumar las reducciones adicionales para familias numerosas de categoría general, que cuentan con una rebaja del 20%, y para las que tienen condición especial a las que se deducirá un 50%; en el caso de las personas con una discapacidad igual o superior al 65%, el descuento añadido es del 20%.

Pero la Administración autonómica reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que cumpla con las aportaciones a las que se comprometió con las comunidades autónomas porque "dispone de otras fórmulas para solucionar de inmediato este problema que ellos mismos han generado", señalan. Desde la Consejería tampoco saben precisar si habrá un cambio de tarifas si el Gobierno no cubre la rebaja. "Eso ahora habrá que analizarlo", se limitan a señalar a este periódico.

Esta decisión supone que las arcas regionales se van a hacer cargo, al menos de momento, tanto de la subvención que aportaba el Gobierno central (30%) como el autonómico (30%).

El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, mostró este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno su esperanza en que Óscar Puente "mantenga su palabra" con las ayudas al transporte para que se puedan mantener las tarifas reducidas hasta junio de este año, ya que se trata de una "falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez".

El también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local afirmó que espera que el Gobierno nacional mantenga esa aportación a las comunidades autónomas e incidió en que se trata de un asunto que no es gestión del Gobierno regional, con unas tarifas que ya están aprobadas para este 2025 y en las que se contaba con esta bonificación del 30% estatal. "Yo lo que digo de forma clara es que es una decisión que no corresponde a este ámbito, le corresponde al ministro Óscar Puente decidir en el caso de que no sea capaz de convalidar ese real decreto ley pues que cómo va a instrumentar esas ayudas". Así, recordó que el Gobierno se había comprometido a mantener esas ayudas no solo con Madrid sino con todas las comunidades autónomas, por lo que espera que se encuentre una solución.

Todo esto es consecuencia, señaló el portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, de los socios que se ha buscado el Gobierno. "Que no venga a pedir ayuda ni a las comunidades autónomas a las que nos ningunea, ni a otros partidos políticos como el Partido Popular que ganó por cierto las últimas elecciones el pasado el pasado mes de julio del año 2023".

Además, recordó que el Gobierno regional lleva años subvencionando el transporte público "prácticamente en solitario" porque el Ejecutivo nacional tiene "congeladas" las aportaciones al Consorcio Regional de Transportes "desde hace muchísimo tiempo". "Veremos la capacidad que tiene este Gobierno de poder sacar adelante sus iniciativas. Esto lo que pone de manifiesto una vez más es que esta legislatura está acabada desde el minuto uno que comenzó".