Arrestan a tres marroquíes que huían a Tánger con el ordenador robado a una abogada del novio de Ayuso

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Algeciras a tres marroquíes cuando se disponían a embarcar en el ferry Algeciras-Tánger, y ha recuperado el ordenador robado en Alicante a una de las abogadas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La información, adelantada por elDiario.es, ha sido confirmada por fuentes del Instituto Armado a Libertad Digital.

Las tres personas, que trataban de pasar a Marruecos con el ordenador robado, de marca Apple, se encuentran en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuentes de la investigación han señalado que tenían en su posesión material informático variado: dispondrían no solo del ordenador robado a la abogada de González Amador sino también otros ordenadores de la misma marca.

Los arrestados son dos mujeres de 20 y 66 años y un hombre de 42, todos ellos de nacionalidad marroquí, y la investigación está a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, la provincia en la que la letrada denunció el robo, informa Efe. Los agentes siguen tratando de determinar si los detenidos son delincuentes habituales o están vinculados a alguna red criminal.

La abogada Guadalupe Sánchez fue la encargada de hacer público no sólo su robo sino también otros sucesos similares ocurridos en el entorno de González Amador. Según su relato, el pasado sábado 10 de diciembre, tras volver de una cena con su familia, se da cuenta de que han entrado en su vivienda y han sustraído de la misma su portátil y la tablet tanto de ella como de sus hijos. No es la única. Otro de los abogados del novio de la presidenta, Carlos Neira, también ha denunciado ante el Instituto Armado la entrada en su segunda residencia. En este caso, Neira no sufrió el robo de sus equipos informáticos, puesto que el día que se produjo el allanamiento los tenía consigo.

Este abogado ya sufrió el hackeo de su correo electrónico profesional y personal, algo que se investiga en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado, el mismo juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, usurpación y apropiación indebida.

También el arquitecto encargado de la reforma del piso en el que viven Ayuso y su novio en Madrid habría denunciado ante las fuerzas de Seguridad la entrada en su domicilio el pasado fin de semana. A esto se suma que el coche del propio González Amador fue forzado mientras se encontraba en el aparcamiento de su lugar de trabajo. De él no se llevaron nada aunque en su interior había una pequeña cantidad de dinero.