Rita Maestre utiliza el caso de una niña con cáncer contra Almeida: es "carroñerismo político"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la gestión municipal tras las acusaciones vertidas por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en relación con la salida de una menor enferma de cáncer del centro de acogida de Las Caracolas, en Vallecas, que tuvo que abandonar el centro junto a su madre tras agotar el tiempo de estancia permitido.

"Hemos hecho gestiones para que pueda tener un recurso sanitario acorde a su situación. Si Maestre entiende que la política consiste en escudarse detrás de una niña de cinco años para hacer oposición, a mí me parece que es un ejercicio de carroñerismo político", ha lanzado Almeida en respuesta a las críticas de la oposición.

Por su parte, Maestre había responsabilizado al Ayuntamiento de "dejar en la calle a una niña con un grave cáncer" tras ser "expulsada" del centro de acogida apenas tres días después de su ingreso. Según la portavoz de Más Madrid, el Gobierno municipal ha cambiado el criterio de permanencia en estos recursos de emergencia, reduciendo los plazos de estancia de semanas o meses a solo tres días. "Es una decisión única y responsable del Partido Popular, del señor Almeida y de la consejería de políticas antisociales", ha manifestado.

Maestre ha denunciado la gestión del Ayuntamiento desde "el menor esfuerzo y los menores presupuestos posibles" únicamente para "ahorrarse dinero a costa de las personas más vulnerables de Madrid", entre las que ha mencionado a los menores. En consecuencia, ha anunciado que su grupo presentará una batería de preguntas e iniciativas en el Pleno municipal para evitar que el Gobierno local "siga desmontando una red que siempre ha sido frágil y que necesita más plazas, más recursos y más presupuesto".

Almeida ha dejado en la calle a una niña con cáncer y a su familia. Nos vende un Madrid de bonanza mientras la red de emergencia social municipal le da la espalda a quien más lo necesita. Hay recursos, pero lo que no tiene este gobierno es corazón. pic.twitter.com/JrH0ahoSxR — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 3, 2025

Frente a estas acusaciones, el alcalde de la capital ha asegurado que el Ayuntamiento no dispone de la infraestructura médica necesaria para atender a una menor en esas circunstancias dentro de un centro de acogida como el de Las Caracolas. Asimismo, ha reprochado a Maestre no haber trasladado previamente sus inquietudes al Consistorio y ha lamentado que se intente utilizar un caso tan sensible como herramienta política.

En cuanto a la situación de la familia de la menor, finalmente fue reubicada en una alternativa habitacional facilitada por una organización religiosa, según informó el eldiario.es.