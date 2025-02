Ayuso da la bienvenida a Mar Espinar en su estreno como portavoz del PSOE: "Insúlteme mucho para que pueda durar"

"Cinco portavoces, cinco delegados del Gobierno, tres jefes de Móncloa aquí, porque están todo el día hurgando en este Pleno, y unos 45 ministros más tarde… Si me permite, le voy a dar un consejo: insúlteme mucho, todo lo que pueda. Y es más, insúlteme en lo personal todo el tiempo porque si no va a durar lo mismo que su anterior portavoz, que no es el señor Lobato; es otro que ha habido entre medias, que era bastante educado y que quería llegar siempre a un consenso. Insúlteme todo lo que pueda. Le irá muy bien en el sanchismo". De esta manera, Isabel Díaz Ayuso daba la bienvenida a Mar Espinar, que este jueves se estrenaba como nueva portavoz del PSOE, salida de la nueva ejecutiva de Óscar López.

Espinar, que sustituye a Jesús Celada, el diputado que de forma interina ocupó el escaño de Juan Lobato cuando éste dimitió de sus cargos al trascender que había depositado su conversación con Pilar Sánchez Acera ante notario, arrancó su intervención en este primer pleno, que inaugura el nuevo periodo de sesiones en la Cámara madrileña, agradeciendo al nuevo secretario general de su partido su confianza, así como a su grupo parlamentario. "Gracias por haber querido acompañarme en lo que queda de camino, que no sé si será mucho o poco, señora Ayuso, pero no se preocupe por mi futuro político: suele ser muy oscuro, y yo no lo hago".

Dicho esto, la nueva portavoz socialista realizó una clara exposición de sus intenciones. "Solo me importa que lo que hagamos hoy aquí sirva para construir un Madrid mejor, partido a partido. Ojalá, señora Ayuso, seamos capaces de demostrar - usted y yo- que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Ojalá que las chispas que salten en esta Cámara, que las habrá, no acaben en incendio. Ojalá seamos capaces de construir juntas, cada una desde su lugar, y no destruirnos. Hablemos de política, pero de política madrileña". La hoja de ruta estaba marcada.

Con un tono duro, pero echando mano de la ironía, Espinar prosiguió: "Si usted quiere hablar de Pedro Sánchez, si quiere hablar de Venezuela, si quiere hablar de la Confederación Liberal Intergaláctica, solo recordarle que yo soy Mar Espinar y no Ana Rosa Quintana. Si usted la echa de menos, acepte el debate que le ha propuesto mi secretario general", dijo en relación a la idea que lanzó la presidenta el pasado lunes desde El programa de Ana Rosa de debatir con el presidente catalán, Salvador Illa, en dicho plató de televisión sobre la financiación autonómica. Propuesta que Illa se apresuró a rechazar. "Hoy aquí usted tiene que contestar a si va a seguir utilizando los canales institucionales de un gobierno autonómico para fustigar al Gobierno de la Nación, si va a perfeccionar ese tono faltón por el que la felicito, si va a seguir haciendo trampas y si me va a sacar alguna vez en Telemadrid para poder avisar a mi madre", le espetó entre el aplauso de los suyos.

"Nosotros no elegimos a qué periodistas contestamos dependiendo del medio de comunicación al que pertenecen", le replicó Ayuso contraponiendo las prácticas habituales de la Moncloa con las empleadas por Sol. "Nosotros no elegimos a periodistas de Telemadrid para que se confabulen con otros medios de comunicación para filtrar datos personales. Ya verá cómo desde Telemadrid no se le filtra ningún dato personal, ni van a estar en la puerta de su casa mintiendo ni desguazando todo aquello que le pertenece a sus familiares".

La presidenta explicó que le propuso un debate a su homólogo catalán para que "nos diga qué va a hacer con el dinero de todos los madrileños. Porque quiero saber si nos vamos a encontrar dentro de poco con condenaciones de deuda que van a pagar los vecinos de Fuenlabrada, de Leganés o de Alcorcón. Y quiero saber si nos van a meter por la espalda otra vez el impuesto de Donaciones y Sucesiones para que lo paguen todos los madrileños y que volvamos a tener que pagar por nuestras herencias y por lo que es nuestro".

"Que alguien le diga al hermanísimo dónde está la oficina"

La jefa del Ejecutivo madrileño, a pesar de las advertencias de la socialista, decidió seguir confrontando con el presidente. "Yo no soy como Sánchez, que lleva meses sin ir al Senado". Y concluyó poniendo sobre la mesa el penúltimo escándalo que salpica a su entorno. "Nosotros no tenemos a nadie en situaciones como el hermanísimo, que, por favor, alguien le podría decir ahora dónde está la oficina cuando vaya a despedirse (de su puesto en la Diputación de Badajoz). Y si los compañeros le invitan a una caña de despedida, pues tendrá una gran oportunidad para verles y conocerles en persona".

Así, ante todos estos casos que le acechan al Gobierno y al PSOE, Ayuso espetó: "Por lo menos, no nos den lecciones, hace falta un poquito más de humildad por su parte".