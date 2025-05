La ofensiva del PSOE contra Ayuso por el 'runrún' de un minirreactor en Madrid: ¿posibilidad tras un cambio de gobierno?

"Si os gustan las energías nucleares, metéis una central en vuestro pueblo. ¿Era así, fachas?". Este comentario, lanzado en redes sociales, es el mantra que se ha impuesto en la izquierda desde hace días. Quizá para contrarrestar ese mensaje que alerta de los supuestos peligros de las centrales nucleares, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid se mostró abierto, en varias entrevistas en los últimos días, a la posibilidad de que la región acoja minirreactores. Algo que terminó de confirmar este miércoles en la Asamblea.

"Nosotros hablamos con las empresas, con los expertos, y lo que nos dicen es que el parque nuclear español es suficiente para poder sostener, durante muchos años, la demanda energética junto con las renovables, que estamos de acuerdo en que tengan que crecer, y la hidráulica, que cuando hay agua, pues sí que nos aporta energía. Esta es suficiente muchos años, y no nos hablan de que se necesite un parque mayor, pero si hubiera que abrir la posibilidad de tener lo que se está viendo ahora, que más que las grandes centrales, los minirreactores, pues evidentemente nosotros estaríamos abiertos a estudiarlo con todas las garantías, como hacemos con muchísimas industrias que también tenemos en Madrid", sostuvo Carlos Novillo en una entrevista concedida a VozPopuli.

Una afirmación que rebajaron después desde su consejería. "Es una declaración de intenciones", señalaron las fuentes consultadas por Libertad Digital. Eso sí, no descartaron que en el medio-largo plazo se examine ésta u otras opciones. "No tenemos competencia en autorizar instalaciones nucleares pero no descartamos que, ante un cambio de gobierno en España, se exploren todas las posibilidades porque necesitamos cada vez más energía para el crecimiento social y económico".

Estas declaraciones del consejero y una propuesta que el PP de Isabel Díaz Ayuso - en este caso, el PP de Torrelodones- va a presentar este jueves en el pleno del Ayuntamiento de este municipio, han llevado al PSOE a creer haber encontrado un filón con el que desgastar a la presidenta. Así, el partido que dirige Óscar López ha presentado mociones en todos los consistorios de la Comunidad de Madrid para insistir en su rechazo a las nucleares y para arremeter contra Díaz Ayuso.

Esta iniciativa la publicitaba en sus redes la mano derecha de López en el partido, Pilar Sánchez Acera, quien también se escandalizaba por la propuesta de los populares en Torreledones. "El PP de Ayuso proponiendo la construcción de nuevas centrales nucleares, esta vez en Torrelodones". Fuentes del Ayuntamiento gobernado por Almudena Negro lo desmienten en este periódico. "En ningún lado pone que queremos poner una central en Torreledones porque, entre otras cosas, es un municipio protegido, enclavado entre dos parques naturales y lo prohíbe la ley. Es un absurdo".

El PP de #Ayuso proponiendo la construcción de nuevas centrales nucleares, esta vez en Torrelodones.

😳 pic.twitter.com/5YgFUyI5tl — Pilar Sánchez Acera (@psacera) May 7, 2025

El encargado de redactar esta propuesta ha sido el concejal de Medio Ambiente, Javier Tato, ingeniero de profesión. En Libertad Digital señala que el objetivo de esta moción es "mostrar al Ministerio de Transición Ecológica, que es el competente - aunque hay más competentes, porque un desarrollo de una central nuclear toca varios ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos – que hay que alargar la vida de las centrales nucleares actuales e intentar incentivar que se puedan construir más, aunque eso es un proceso de 10 años".

La moción también afea que "una señora, sólo por ser exministra, sin formación de energía esté al mando de Red Eléctrica", en relación a Beatriz Corredor. Asimismo, muestra su respaldo hacia "un mix energético compatible, es decir, diverso, que tenga centrales nucleares, que tenga gas, que tenga renovables... o sea lo lógico, lo que dicen los informes técnicos de Red Eléctrica y, luego, que se incentive también el almacenamiento de la energía, que en España no está muy desarrollado".

Tato denuncia también la paralización por parte del Estado de los desarrollos de las centrales nucleares; es decir, " no se puede ni desarrollar ni construir ninguna central nuclear en España por ley. Y, además, el Gobierno tiene paralizado la construcción de un almacenamiento centralizado de residuos nucleares de las propias centrales que ya existen", aparte de que "España es el único país, de los 30 que tienen centrales, que no alarga la vida de las suyas".

El edil popular insiste en que es ridículo lo que afirman los socialistas con Sánchez Acera a la cabeza. "Es fácilmente desmontable, precisamente, porque la ley de seguridad nuclear dice que una central nuclear no puede estar cerca de una población. Es decir, nadie puede tener una central nuclear en su pueblo porque es ilegal. Lo que puedes es tenerla en tu municipio, territorialmente hablando. Es decir, solo en algunas provincias o en algunos municipios de extensión grande, donde la central nuclear tenga una distancia concreta, se puede construir".

"Perfectamente podrían albergarse en la CAM"

Pero el PSOE cree haber mordido una presa y no está dispuesto a aflojar. Así, este mismo miércoles su diputado en la Asamblea, Javier Guardiola, preguntó al consejero por sus intenciones acerca de albergar una central. "Evidentemente, a futuro, hay nuevos desarrollos", que "perfectamente podrían albergarse en la Comunidad de Madrid como los minirreactores", contestó Novillo que volvió a abogar por la energía nuclear, imprescindible para que "no se produzcan situaciones como las que vivimos".

La política debe dejar de tratar a los ciudadanos como niños y explicar la realidad como es. Las sociedades modernas requieren industrias e infraestructuras de bienes y servicios que albergan riesgos para la vida que, debemos regular, vigilar y monitorizar para minimizar su… pic.twitter.com/4bXD6NDiKj — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) May 14, 2025

"¿Conoce esa tecnología?", le preguntó al diputado socialista refiriéndose a los minirreactores. "Estudie un poco y conozca sus riesgos", señaló. "¿Cómo cree que le llega el agua a su casa o cómo cree que se fabrica el desodorante que utiliza o la pastilla de la alergia que se pueda tomar? La sociedad moderna requiere de infraestructuras y de industrias que generan riesgos. ¿Usted se cree que en Madrid no las hay? Hay 14 industrias de la más alta peligrosidad que existen en Europa pero, ¿qué hacemos? Monitorizarlas, controlarlas, estar muy encima para que no generen un riesgo y pasen desapercibidas para los ciudadanos", explicó Novillo.

"El agua que a usted le llega viene de un embalse como el Atazar. ¿Sabe lo que alberga el embalse de Atazar? Más de 400 hectómetros cúbicos. Por supuesto que es un riesgo si se rompiese esa presa, pero estamos trabajando, estamos encima de ello". En este punto, el consejero le preguntó al diputado del PSOE: "¿Sabe cuántas muertes han generado las centrales nucleares en España en 60 años? Cero. ¿Sabe cuántas muertes ha generado la gestión de la energía de ustedes? Cinco en el apagón" e instó a los socialistas madrileños a presentar la moción que van a llevar a los ayuntamiento de la región en Almaraz, "donde gobiernan con mayoría absoluta" y allí, en cambio, abogan por que no se cierre esta central extremeña, clave para Madrid junto a la central de Trillo (Guadalajara).

