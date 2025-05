Sánchez anuncia como nueva una ayuda para gafas y lentillas a menores de 16 años que Ayuso impulsó en 2024

El anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes ha provocado un hondo malestar en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez ha anunciado una ayuda de hasta 100 euros anuales para los menores de 16 años que necesites gafas o lentillas, con independencia de la situación económica de la familia.

Estas ayudas comenzarán a materializarse el próximo curso escolar y tendrán un coste de 48 millones de euros. A pesar de que la medida no tiene en cuenta el nivel de renta familiar, Sánchez la ha justificado diciendo que 721.000 niños y niñas necesitan gafas o lentillas en España, "pero no pueden permitírselas". "Y eso repercute en problemas en los estudios y, a la larga, en dificultades para prosperar. El propio Consejo de Colegios de Ópticos-Optometristas apunta otro dato: que el 30 % de los casos de fracaso escolar está relacionado con alteraciones de la visión. (...) Que un niño pueda ver bien la pizarra de su colegio no puede depender del bolsillo de su familia", ha enfatizado.

El presidente no se ha quedado ahí sino que ha enviado un mensaje en clara alusión a Ayuso, a quien la izquierda volvió a organizar este fin de semana una manifestación por la "sanidad pública". El Gobierno – ha dicho Sánchez- va a seguir blindando el sistema público de salud "frente a quienes tengan la tentación de malversarlo o de privatizarlo". "Tenemos que escuchar a la inmensa mayoría de la sociedad española, que quiere una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. La salud tiene un coste, pero no tiene precio. Un buen sistema público de salud es la inversión más segura para una sociedad que protege a los vulnerables y que no se rinde ni ante la enfermedad, ni ante la adversidad", ha concluido.

En el acto también ha tomado la palabra Mónica García para recalcar que con el nuevo programa de ayudas a la visión de la infancia y la adolescencia se inaugura un nuevo derecho, "el derecho a ver bien". "Los derechos tienen que ser universales, y la salud visual, también", ha señalado García, para quien el Plan Veo y la ayuda que va a impulsar es una de las medidas más relevantes del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar y también una de las más transformadoras.

Pero lo cierto es que la medida ya se aplica en la Comunidad de Madrid desde hace un año. Es prácticamente idéntica. En junio de 2024 el Ejecutivo autonómico firmó un acuerdo con el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) para que desde el verano pasado las gafas graduadas pasaran a ser gratuitas para más de 135.000 menores de 14 años. Para ello destinaba una inversión de 7,5 millones de euros durante 2024 y 2025 para subvencionar con hasta 55 euros la adquisición de gafas sin coste para las familias. Una medida, explican desde la Consejería de Sanidad a Libertad Digital, que se mantendrá hasta el fin de la legislatura.

"Nosotros ya anunciamos hace un año esta medida. Eso de que no se estaba dando en la sanidad pública será en el resto de comunidades autónomas, en Madrid sí se estaba dando y se está financiando", señalan molestos desde la consejería que dirige Fátima Matute. "Y, por supuesto, sin límite de renta"; es decir, tanto que lo criticaban, la prestación que están anunciando se la dan tanto al más rico como al más pobre". Así las cosas, inciden en denunciar que "el presidente y la ministra mienten: si había una comunidad que estaba dando esa prestación pública era la Comunidad de Madrid".

