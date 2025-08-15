Ayuso dice que no tiene "ninguna información" de Sánchez sobre el reparto de menores: "Debe ser que se avergüenza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que la Comunidad de Madrid no tiene "ninguna información" por parte del Gobierno central en lo que respecta al reparto de menores inmigrantes desde Canarias". "No veraneamos con el presidente del Gobierno y no tenemos esos privilegios", ha comentado en tono irónico para censurar la falta de información, algo que también ha achacado a que el presidente no necesita los "votos" del PP para "su mantenimiento en La Moncloa". Apuntaba, "debe ser que se avergüenza".

Estas declaraciones se han producido en el Palacio de la Villa de Madrid en los actos por el Día de la Paloma. La presidenta regional ha reprochado a Sánchez que en el reparto "no va a haber ningún criterio más que el de la política, el de la ideología y el de la conveniencia". "No puede haber algo más cínico", ha afirmado.

Ayuso ha recordado el recurso por "invasión de competencias" de la Comunidad ante al Tribunal Supremo con "las cifras conocidas" y ha insistido en que desconoce los "movimientos" de los últimos días".

"España está abandonada"

La popular ha expresado que "el principal problema de España es que está abandonada a todos los niveles", en parte, por el "gran problema de inmigración" que ve en el país. "No logro entender hacia dónde nos quieren llevar". Ha denunciado que "todos los años", a través de puntos como el aeropuerto o las costas, "entran de manera irregular y de manera masiva muchos ciudadanos".

Ayuso ha lanzado sus críticas contra el Gobierno por medir "su supervivencia en atacar" y en "impedir la alternancia", "en todo lo que todos conocemos de jueces, medios, todas esas triquiñuelas" pero pero "nunca en afrontar los problemas reales de España". Entre los que ha posicionado a la inmigración ilegal, "que construye menos de la mitad de vivienda que en el año 2000, las infraestructuras públicas las estamos viendo, faltan médicos, pymes perseguidas por la burocracia" y una "clase media abandonada" con salarios que no han crecido "en los últimos 20 años.".

Sobre los incendios: "Los políticos deben de "estar en el sitio oportuno para ser útiles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha defendido que los políticos deben de "estar en el sitio oportuno para ser útiles", al ser preguntada por la polémica alimentada por el Ministro de Transportes, Óscar Puente.

Ha asegurado que la Comunidad de Madrid "cuenta con la mayor inversión en prevención por hectárea de España y con los mejores medios de Europa" para la prevención de incendios, lo que es "la clave". Apuntaba que: "Lo que hay que es mantener los campos mucho más limpios, dejarse de burocracia rígida, muchas veces por grupos de presión que nos impiden limpiar márgenes de los ríos, desbrozar y que se dejan llevar por agendas ideológicas que no son nada efectivas", ha añadido.

Además, ha señalado que los propietarios de las viviendas afectadas por el incendio de Tres Cantos contará con una tarifa de agua reducida durante un año ya que las zonas afectadas "necesitan mucha más agua para su recuperación".

También desde el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) se sustituirán las arizónicas en las parcelas afectadas y se van a ofrecer cabezas de ovejas de razas autóctonas para reponer los rebaños afectado por los incendios.