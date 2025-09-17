Ayuso, sobre la polémica de las banderas palestinas en los colegios: "No al adoctrinamiento político en las aulas"

Durísima declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este miércoles se ha celebrado de forma extraordinaria en la finca El Encín de Alcalá de Henares.

Isabel Díaz Ayuso ha valorado, institucionalmente, el boicot del pasado domingo en Madrid a la Vuelta Ciclista y que concluyó con 22 policías heridos. " El Gobierno de la Nación no puede jamás ser parte de un boicot revolucionario de un evento deportivo contra sus propias fuerzas del orden, enfrentando a los ciudadanos, poniendo en peligro a familias y deportistas. Esto es suicida para la Nación entera y desde el ambiente pre guerracivilista no se veía en España algo así".

Para Ayuso, "se trata de una situación gravísima que afecta de lleno al Estado de derecho, a la dignidad institucional y, por supuesto, a la imagen de Madrid y de España". Según expuso la jefa del Ejecutivo regional, todo lo que está ocurriendo responde a una estrategia medida desde la Moncloa para desviar el foco de las cuestiones que ahogan al presidente del Gobierno y para perjudicar deliberadamente la imagen de Madrid ante el mundo. "Pedro Sánchez y Pachi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder".

Pero todo lo que ha pasado, no va a quedar impune, avisó. "Estamos analizando estos daños y no dudaremos en exigir que sean los responsables de todo ello los que paguen por lo que han hecho, desde el presidente a muchos de sus ministros, que han jaleado el boicot a la Vuelta Ciclista a España, pasando por el ministro del Interior y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid".

"Esta imagen no va a quedar así, porque no puede volver a ocurrir: un presidente del Gobierno no puede ir contra sus propios policías, la integridad de los ciudadanos y llevar a España a este desprestigio internacional", subrayó Ayuso.

Banderas palastinas en los colegios

La presidenta quiso también lanzar un mensaje contundente contra la politización en los colegios. Utilizarlos "con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del siglo XX", y van a conseguir únicamente, añadió, que la bandera palestina "sea vista como algo negativo si se impone a la fuerza". Desde la Puerta del Sol, no obstante, aclaran que a Libertad Digital, que "no hay ninguna instrucción" dada para que los colegios retiren estas banderas, tal y como informaba este miércoles El País y que ha provocado una ola de críticas de la izquierda.

Ahora bien, añaden, "lo que no se permite es el adoctrinamiento político en las aulas", esto es "lo que hay que preservar". Y en ello incidió la presidenta madrileña: "Pido dejar a la comunidad educativa en paz y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más ésta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción. No tiene perdón que la kale borroka la lleve a todas partes y el odio y la división guerracivilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable: no al adoctrinamiento político en las aulas".

En Madrid no había ningún problema en este sentido, dijo Ayuso, que subrayó que la Comunidad de Madrid ha atendido a 2.907 gazatíes. "Nuestra responsabilidad es atender aquí a todos los ciudadanos, todos por igual, en igualdad de derechos y de obligaciones ante la ley, y ser un lugar de integración, tratar con humanidad y hacerlo para todos, sean judíos, gazatíes, vengan de donde vengan, haya nacido donde hayan nacido. Porque esto es Madrid: una región abierta, integradora, de las más plurales y acogedoras del mundo".