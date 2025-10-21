La Comunidad celebra junto a San Ginés los 100 años del Metro de Ópera con una edición especial de productos

La Comunidad de Madrid y la chocolatería San Ginés celebran los 100 años de la estación de Metro de Ópera, con una colaboración que une tradición, cultura y sabor castizo. Para esta ocasión, el histórico establecimiento, fundado en 1894, y la compañía metropolitana, han decidido lanzar un lote exclusivo de productos que rinde homenaje a estas instituciones con más de un siglo de historia.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presentado hoy esta iniciativa en la estación de Ópera, donde los viajeros del suburbano han podido degustar gratuitamente un chocolate con churros servido en el vestíbulo.

El paquete especial, elaborado conjuntamente por Metro de Madrid y San Ginés, incluye dos tazas decoradas, una churrera y chocolate, y estará disponible por 39,95 euros en las tiendas oficiales de Metro (Sol, Plaza de Castilla y Ópera) y en los tres establecimientos de la emblemática chocolatería.

García Martín ha recordado que "se pondrán a la venta un número limitado de 500 unidades, con las que se busca reforzar el vínculo entre el patrimonio urbano y la gastronomía madrileña", y ha destacado que esta acción "forma parte de las iniciativas de Metro de Madrid para poner en valor su historia y su conexión con la ciudad, acercando a los viajeros no solo a su destino, sino también a la riqueza cultural y patrimonial de la región".

La estación de Metro de Ópera, situada bajo la Plaza de Isabel II, en el corazón de Madrid, fue inaugurada el 21 de octubre de 1925 con el nombre de Isabel II. A lo largo del siglo XX, cambió su denominación en varias ocasiones a las de Ópera y Fermín Galán, antes de recuperar definitivamente su nombre actual en 1939.

Conecta las líneas 2, 5 y el Ramal hacia Príncipe Pío, y ha sido objeto de varias reformas, entre ellas, la ampliación del vestíbulo y mejoras en accesibilidad en 2011. Su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para acceder a lugares históricos de la capital como el Teatro Real, la Plaza de Oriente y el Palacio Real.

Además, en el segundo nivel se encuentra el museo arqueológico Los Caños del Peral, que conserva los restos de una fuente del siglo XVI, una galería de abastecimiento en bóveda de cañón, una alcantarilla y el acueducto de Amaniel, que abasteció de agua al Palacio Real hasta el siglo XX. La visita, gratuita con título de transporte, incluye paneles informativos y proyecciones audiovisuales que explican el papel de los aguadores y el sistema hidráulico de la época.

San Ginés, una chocolatería con sabor a tradición

San Ginés, fundada en 1894, es la chocolatería más famosa de Madrid. En este local, madrileños y turistas saborean su típico chocolate con churros desde hace más de un siglo. Se trata de un establecimiento que recuerda a los cafés de finales del siglo XIX. Posee dos plantas con castizas mesas de mármol blanco y un mostrador revestido de azulejería, donde se puede disfrutar de forma tradicional de este producto tan castizo.