Ridículo del PSOE: arremete contra las luces de Navidad en el centro de Madrid y recibe un chorreo de críticas

"El Ayuntamiento convierte el centro de Madrid en un escaparate saturado de luces y gente. Mientras tanto, en los barrios alejados del centro también se pagan las luces… pero no se ven". Este es el mensaje que compartió la cuenta oficial en X, antes Twitter, del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid este martes.

"Madrid está colapsada en Navidad, y no es sólo porque venga mucha gente. Es porque, si quieres vivir la Navidad, tienes que ir al centro", dice una voz en off del vídeo que los socialistas han publicado en sus redes sociales con imágenes de la capital durante el encendido de las luces navideñas, un acontecimiento que congrega cada vez a más personas deseosas de dar el pistoletazo de salida a estas fechas.

"En muchos barrios no hay iluminación de Navidad", continúa señalando la voz en off durante el vídeo, que incluye un mapa oficial de las luces en la capital. "Cuanto más alejado del centro, menos Navidad hay", apunta. "Barrios como el Ensanche de Vallecas, Vicálvaro, Latina o Fuencarral-El Pardo. Distritos enteros donde no hay luces. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no las paga el Ayuntamiento, las pagan los comerciantes".

No obstante, a continuación denuncian que lo más grave es que "el Ayuntamiento se gasta 6,1 millones en luces, cada madrileño tocamos a 1,75 euros. Un gasto que también soportan los vecinos de los barrios poco o nada iluminados", lamentan. "La Navidad de Madrid es de todos pero el Ayuntamiento la ha concentrado en el distrito centro. Apaga la Navidad en los barrios y luego se sorprenden que el centro se colapse".

Este vídeo de los socialistas capitaneados por Reyes Maroto ha despertado más comentarios que aprobaciones. "Vaya, luces y gente en periodo navideño... ¡¡¡COMO EN TODO EL PLANETA!!!"; "Eso pasa en todas las ciudades, también en las gobernadas por el PSOE"; "Nivel de párvulos, gracias a que estáis alejados, Madrid sigue creciendo y posicionándose como destino atractivo de un turismo de calidad que enriquece toda la ciudad"; "Pues como en todas las ciudades, no sólo de España, sino del mundo que ponen luces de Navidad"; "En el mundo entero es así. Se decora el centro, donde acuden todos. Parece lógico. Está precioso, por cierto. Decoren ustedes los lugares donde gobiernan, si tanto lo desean. He visto algunos pueblos de Madrid, también muy iluminados. Ustedes protestan por todo. Muy cansinos".

El chorreo de críticas continúa y los usuarios de esta red social recuerdan al PSOE la ostentosa iluminación que el socialista Abel Caballero prepara en el centro de Vigo cada año, y otros, con sorna, aluden a la prisión por la que ya ha pasado su exsecretario general, Santos Cerdán, y en la que ahora mismo se encuentran José Luis Ábalos y Koldo García. "A las afueras, en el centro penitenciario de Soto del Real, creo que este año podéis hacer hasta cabalgata de reyes", señala uno de ellos. "En Soto del Real, ¿qué tal están las luces?", pregunta otro. "No tenéis luces ni para poner un tweet que no sea una idiotez", concluye un tercero.