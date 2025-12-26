Almeida mantendrá una audiencia privada con el papa León XIV este domingo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, mantendrá el próximo domingo una audiencia privada con el Papa León XIV aprovechando un viaje de carácter personal a Roma este fin de semana.

El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 28 de diciembre, a las 12:30, en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano.

Esta será la segunda vez que el regidor madrileño visita al Santo Padre, después de su audiencia con el Papa Francisco el 18 de marzo de 2023. Almeida entregará al pontífice una talla en plata de la Virgen de La Almudena.