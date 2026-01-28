Madrid autoriza a alumnos y docentes con dificultades de acceso a los centros por la nevada a quedarse en casa

La Comunidad de Madrid ha pedido a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada que se está registrando en estas áreas.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores que valoren la situación de acceso a las instalaciones. Según han informado fuentes del Gobierno regional, los alumnos y docentes que tengan dificultades para desplazarse hasta los centros deberán permanecer en sus domicilios. No obstante, los colegios e institutos permanecerán abiertos para atender a aquellos escolares que ya se encuentren en sus instalaciones.

Según la última actualización de la Consejería de Educación de las 11:45 horas, los centros educativos que permanecen cerrados a causa del temporal son las sedes del Colegio Rural Agrupado (CRA) del Jarama, situadas en los municipios de Patones y Valdepiélagos. Este cierre afecta a unos 60 alumnos de Educación Infantil y Primaria.

Asimismo, el temporal ha afectado al colegio público de Educación Especial (CPEE) La Quinta, que está situado en el recinto de El Pardo. Las familias de los alumnos y los autocares de las rutas no han podido acceder y Patrimonio Nacional titular del edificio, ha cerrado los accesos a todo el recinto.

La Comunidad está en permanente contacto con las direcciones de los centros educativos para actuar ante cualquier incidencia. Además, está trasladando toda la información a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO, ANPE, UGT y CSIF).