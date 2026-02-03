Así son los semáforos de Madrid que suenan a demanda por la noche para personas ciegas

Los semáforos de Madrid ya "hablan" también de noche cuando una persona ciega o con discapacidad visual lo necesita. Así lo ha explicado este martes José Luis Martínez-Almeida, que ha anunciado que el Ayuntamiento ha instalado desde julio de 2024 un total de 3.451 avisadores acústicos con mando a distancia en distintos puntos de la ciudad.

Durante su visita al Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI) de la ONCE, al que le han acompañado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, el alcalde ha conocido de primera mano cómo se ha gestado la solución integrada ya en la red de semáforos madrileña.

Según han explicado desde el Consistorio, Madrid cuenta actualmente con 10.887 avisadores acústicos distribuidos por toda la ciudad que, de forma general, emiten sonido entre las 8:00 y las 22:00 horas para facilitar el cruce seguro a personas con problemas de visión sin generar molestias nocturnas al vecindario. La novedad es que, fuera de ese horario, estos nuevos dispositivos se pueden activar mediante un pequeño mando a distancia o a través de la aplicación móvil ZebraCross, disponible para iOS y Android.

Además, el alcalde ha avanzado que a lo largo de este año se implantarán otros 450 avisadores más, en algunos casos para sustituir equipos más antiguos. Por ahora, más de 650 personas afiliadas a la ONCE en Madrid ya disponen de este mando, que se entrega gratuitamente en su primera solicitud en la Delegación territorial.

Y es que la iniciativa responde a una petición histórica de la ONCE. Ilunion Accesibilidad, perteneciente al Grupo Social ONCE y con el asesoramiento de la Unidad de Información y Accesibilidad de la organización, comenzó hace años a trabajar en una solución específica: el avisador modelo SA-V1 Zebra Tiny Bluetooth-Demanda. Tras su diseño, el prototipo se trasladó al CTI, donde se probó durante tres meses con usuarios reales en una carpa habilitada en las propias instalaciones. Superadas las comprobaciones, el producto recibió luz verde para su fabricación.

El Ayuntamiento, por su parte, sometió el dispositivo a su propio protocolo de verificación antes de integrarlo en la red de tráfico desde 2023 y hasta el 29 de abril de 2024, día de su autorización definitiva. Apenas dos meses después, en julio, los primeros equipos ya estaban operativos en las calles de Madrid.

Estos nuevos avisadores introducen mejoras notables respecto a los modelos anteriores. En primer lugar, permiten su uso fuera del horario habitual únicamente durante el tiempo necesario para cruzar, lo que mejora el servicio para los usuarios y eleva el ratio de uso real. También su funcionamiento a demanda reduce el impacto acústico y evita la contaminación sonora, al emitir sonido solo cuando es imprescindible. Además, están diseñados con materiales duraderos, bajo consumo energético y frecuencias ajustadas para ser perceptibles sin resultar intrusivas, con la posibilidad de regular el volumen en función del ruido ambiente.