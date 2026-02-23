La Comunidad de Madrid supera ya los 7 millones de habitantes

La Comunidad de Madrid ha crecido en número de habitantes casi un 7%, frente al 4% nacional, y alcanza en el último año los 7,1 millones de personas (7.137.031), lo que representa un incremento del casi +2% respecto a 2024 y se traduce en 135.316 nuevos residentes.

La región espera un millón más de habitantes en 15 años con un menor peso de la capital, que ahora concentra la mitad de la población regional con 3.506.730 habitantes, tal y como consta en el análisis demográfico elaborado por la Dirección General de Reequilibrio Territorial para el periodo 2019/25, que ha presentado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El consejero ha señalado que hace dos décadas la población en la ciudad de Madrid representaba el 53% del conjunto y, según las previsiones, se espera que en seis años represente el 44%. "Va a seguir creciendo, pero lógicamente lo van a hacer con más intensidad el resto de municipios que no son la capital", ha indicado.

Además, ha detallado que en 2025 la región contó con un saldo vegetativo positivo frente al conjunto del Estado. En cuanto a la población extranjera, se sumaron 57.000 habitantes más, lo que supone un 5,1% más a nivel regional.

"Podemos llegar a decir que aproximadamente el 30% de esos nuevos madrileños que habrían llegado a nuestra región en los últimos años se debe a movimientos entre comunidades autónomas, es decir, proceden de otras comunidades autónomas, de otras regiones y aproximadamente el 70% podrían ser población extranjera que fija su residencia en España y en este caso particular en la Comunidad de Madrid", ha desgranado el García Martín.

De otra parte, Madrid ha conseguido revertir el invierno demográfico gracias, ha defendido, a las políticas de fomento de la natalidad y la conciliación puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico.

Según los últimos datos publicados por INE, el número de nacimientos en la región alcanzó en 2025 los 52.450, lo que supone un +3,3 respecto a 2024, mientras que la media nacional se ha situado en el 1%.

Además, el consejero de Presidencia también ha incidido en esta proyección de crecimiento para la población censada en la región, que refleja un importante incremento de más de un millón de habitantes en los próximos 15 años, un 20% del crecimiento total del país.

"Nosotros estamos haciendo más Metro que nunca en la última década, más carreteras, más residencias, más centros de salud, más colegios, más institutos, por tanto todas aquellas competencias que son autonómicas. Pero es que el Gobierno central tiene que hacer lo suyo", ha señalado ante los retos que plantea también el aumento demográfico en la región.

García Martín ha explicado que, desde el Gobierno regional se está trabajando para dar respuesta a este aumento poblacional con nuevos proyectos como son la construcción de la Ciudad de la Salud; la Ciudad de la Justicia o Madrid Nuevo Norte.

También, se ha referido a la ampliación y modernización del Metro en las líneas 3, 5 y 11, la construcción de más de 14.000 viviendas del Plan Vive, la renovación de la flota con 80 nuevos trenes y la construcción de 40 residencias para mayores.

"En total, estamos movilizando más de 7.000 millones de euros en inversión pública, que superan los 25.000 millones si sumamos la inversión privada asociada a estos proyectos", ha enfatizado.