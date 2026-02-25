Pozuelo, la ciudad más segura de Madrid: el dato que desmiente al delegado del Gobierno

Pozuelo de Alarcón vuelve a situarse como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid entre los municipios de más de 20.000 habitantes. El último balance del Ministerio del Interior confirma que la localidad cerró 2025 con 28 infracciones penales por cada mil habitantes, la tasa más baja de toda la región y un descenso del 1,7% respecto al año anterior. Todo ello en un contexto nacional en el que la delincuencia aumentó un 0,8%, lo que refuerza aún más la singularidad de la evolución en Pozuelo.

Con estas cifras, el municipio gobernado por el PP se sitúa por delante de Fuenlabrada —31 delitos por cada mil habitantes— y de Tres Cantos —36—, que tradicionalmente figuran entre los más seguros.

La caída se refleja especialmente en los delitos convencionales, donde Pozuelo vuelve a encabezar la clasificación regional con una tasa de 21 infracciones. Destacan descensos muy pronunciados en el tráfico de drogas (–85,7%), las lesiones y riñas tumultuarias (–60%) y los robos con fuerza en domicilios (–34,9%). También bajan los robos con violencia e intimidación (–20,8%), los robos en establecimientos (–25,5%) y la sustracción de vehículos (–1,6%). En total, en 2025 se registraron 1.890 delitos comunes, 32 menos que el año anterior, y solo un homicidio.

No obstante, no todas las tipologías delictivas evolucionan a la baja. Las agresiones sexuales aumentan un 88,9%, aunque las violaciones descienden de tres casos en 2024 a dos en 2025. También crecen los hurtos, que suben un 8,3% hasta alcanzar los 702 casos, más de medio millar más que el año anterior.

La ciberdelincuencia también repunta, una tendencia que el Ayuntamiento atribuye a un fenómeno generalizado en toda la región. Los casos pasan de 417 en 2024 a más de 600 en 2025, aunque Pozuelo mantiene la segunda tasa más baja de la Comunidad de Madrid, con 6,8 delitos por cada mil habitantes, solo por detrás de Alcorcón (6,4).

Críticas al Delegado del Gobierno en Madrid

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo subrayan que estos datos oficiales "desmienten" el balance ofrecido por el delegado del Gobierno, al que acusan de comparar municipios de más de 100.000 habitantes en lugar de los de más de 20.000, como establece el informe del Ministerio del Interior. El Ayuntamiento denuncia que se utilicen criterios distintos "según el color político del municipio" y defiende que el balance oficial confirma que Pozuelo es, un año más, el municipio más seguro en su categoría.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha destacado que las cifras "demuestran una vez más" que la ciudad sigue siendo "la más segura", especialmente en los delitos más comunes. Aun así, ha insistido en que su Gobierno continuará trabajando para hacer el municipio "más seguro todavía". En esta línea, Tejero mantuvo una reunión con los comisarios de Policía Municipal y Nacional y con medio centenar de representantes de una veintena de urbanizaciones para analizar la situación, escuchar sus demandas y estudiar nuevas medidas de mejora.